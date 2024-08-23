Kalkınma Yolu Projesi İçin 4'lü Bakanlar Zirvesi Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kalkınma Yolu Projesi İçin 4'lü Bakanlar Zirvesi Düzenlenecek

Kalkınma Yolu Projesi İçin 4\'lü Bakanlar Zirvesi Düzenlenecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan mutabakat çerçevesindeki 4'lü Bakanlar Zirvesi'nin 29 Ağustos'ta Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacağını açıkladı.

23.08.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan mutabakat çerçevesindeki 4'lü Bakanlar Zirvesi'nin 29 Ağustos'ta Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile 22 Nisan 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandığını anımsattı. Uraloğlu, "Katar Ulaştırma Bakanı Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mohamed Al Mazrouei ve Irak Ulaştırma Bakanı Razzaq Muhaibis Al-Saadawi ile burada imzaladığımız Kalkınma Yolu Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı ile Türkiye, Irak, Katar ve BAE mevkidaşlarımız arasında 4'lü Bakanlar Konseyi mekanizması oluşturduk. Bu mutabakat zaptının ardından çok önemli bir aşamaya geçiyoruz ve Kalkınma Yolu için ilk 4'lü Bakanlar Zirvesi'ni 29 Ağustos saat 14.00'ta İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştireceğiz" dedi.

'ETKİN BİR TİCARET KORİDORU OLUŞTURACAK'

Bakan Uraloğlu, Mutabakat Zaptı'nda belirtildiği gibi zirvede, Kalkınma Yolu Projesi'nin bütün detaylarını görüşeceklerini ve önemli kararlar alacaklarını kaydetti. Uraloğlu, projenin Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve bölgesel kalkınmaya çok önemli katkılar sunacağını aktararak, "Kalkınma Yolu aynı zamanda, uluslararası ticaret koridorlarının çeşitlenmesini sağlayarak, küresel ticaretin sürdürülebilirliğini destekleyecek. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında güvenilir ve etkin bir ticaret koridoru oluşturarak, ekonomik ve stratejik avantajlarını pekiştirecek" açıklamasında bulundu.

'TAŞIMACILARA YEPYENİ SEÇENEKLER SUNABİLECEĞİZ'

Kalkınma Yolu üzerinden gelecek yüklerin Türkiye'nin ulaştırma ağı ve limanları vasıtasıyla her yönde hareket edebileceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Koridor sayesinde, dünyadaki lojistik sistemine daha güçlü bir şekilde entegre olacağız. Ayrıca, yük taşımacılığı için taşımacılara yepyeni seçenekler sunabileceğiz. Kalkınma Yolu'nun mevcut ulaştırma koridorlarını da birbirine bağlayabileceğine, onların da mevcut verimliliğini daha da yükselteceğine inanıyoruz" dedi.

'SÜREÇLERİ HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK İSTİYORUZ'

Uraloğlu, Irak'ın FAV Limanı'ndan başlayarak Ovaköy'den Türkiye'ye giriş yapan Kalkınma Yolu kapsamında Türkiye'deki çalışmaların hızla devam ettiğini kaydederek, "Kalkınma Yolu'nun ülkemizden geçen kesimi Kapıkule- Şanlıurfa arası yaklaşık bin 592 kilometre. Şanlıurfa-Irak sınırı arasında hizmet verecek olan Şanlıurfa-Ovaköy arasında 331 kilometre uzunluğunda yeni otoyol yaparak projenin Türkiye'deki kara yolu geçişini de tamamlamayı planlıyoruz. Halkalı-Kapıkule arasında toplam 229 kilometre uzunluğunda çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Bu hattın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini de 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Halkalı-Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla; Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşürmeyi mevcut hat kapasitesini ise 4 kat artırmayı hedefliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolunun projelendirme sürecini de tamamladık. İlgili süreçleri hızlı bir şekilde yürütmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Dolmabahçe Sarayı, Türkiye, Ekonomi, Katar, Irak, Ulaşım, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalkınma Yolu Projesi İçin 4'lü Bakanlar Zirvesi Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:42:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kalkınma Yolu Projesi İçin 4'lü Bakanlar Zirvesi Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement