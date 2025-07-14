CEZAEVİNE GERİ GÖTÜRÜLDÜ
Antalya'da bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda kalp rahatsızlığı olduğunu belirterek revire başvuran, sonrasında Antalya Şehir Hastanesi'ne getirilen Muhittin Böcek, hastanenin kardiyoloji servisindeki tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kalp Rahatsızlığı Olan Mahkum Cezaevine Döndü - Son Dakika
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