Kalp Rahatsızlığı Olan Mahkum Cezaevine Döndü

CEZAEVİNE GERİ GÖTÜRÜLDÜ

Antalya'da bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda kalp rahatsızlığı olduğunu belirterek revire başvuran, sonrasında Antalya Şehir Hastanesi'ne getirilen Muhittin Böcek, hastanenin kardiyoloji servisindeki tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldü.