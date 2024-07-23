Kamala Harris, İsrail Başbakanı'nın Kongre Oturumuna Katılmayacak

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ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris'in, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşma yapacağı Kongre ortak oturumuna katılmayacağı ve oturuma başkanlık etmeyeceği bildirildi.

ABD'de başkanlık yarışının en önemli figürü haline gelen ve görevi gereği ortak oturumlarda Senato'ya başkanlık eden Harris, Netanyahu'nun yarınki hitabında salonda yer almayacak.

İsrail'e koşulsuz desteği nedeniyle eleştirilen Biden yönetiminin 2 numaralı isminin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği ve muhtemel Gazze politikasının ne olacağı tartışılıyor.

ABD medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen Harris'in bazı yardımcıları ve Kongre kaynakları, Harris'in yarın gerçekleşecek ortak oturuma katılmayacağını ve oturuma başkanlık etmeyeceğini bildirdi.

Harris'in yardımcıları, Başkan Yardımcısı'nın çarşamba günü daha önce planlanmış Indianapolis'te düzenlenecek seçim etkinliğine iştirak edeceği için yarınki Kongre ortak oturumuna katılamayacağını ve bunun "Netanyahu'yu boykot olmadığını" savundu.

Washington Post'a değerlendirme yapan Harris'in yardımcılarından biri, Başkan Yardımcısı'nın yarınki oturuma katılmamasının "politika değişikliği olmadığını" ve "Netanyahu ile ayrıca görüşme yapacağını" belirtti.

Bununla birlikte yarınki ortak oturuma bazı Demokrat Kongre üyelerinin Netanyahu'yu boykot amacıyla katılmayacakları bildirildi.

İsrail'e güçlü destek veren ABD Kongresindeki bazı Demokrat isimler, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail yönetimine tepkilerini dile getirmiş ve Kongre oturumuna katılmayacaklarını belirtmişti.

Kovid-19'a yakalanmasının ardından Delaware'deki evinde dinlenen ABD Başkanı Biden'ın ise perşembe günü Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşeceği açıklanmıştı.