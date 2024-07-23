Kamala Harris, İsrail Başbakanı'nın Kongre Oturumuna Katılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kamala Harris, İsrail Başbakanı'nın Kongre Oturumuna Katılmayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşma yapacağı Kongre ortak oturumuna katılmayacağı ve oturuma başkanlık etmeyeceği bildirildi.

23.07.2024 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris'in, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşma yapacağı Kongre ortak oturumuna katılmayacağı ve oturuma başkanlık etmeyeceği bildirildi.

ABD'de başkanlık yarışının en önemli figürü haline gelen ve görevi gereği ortak oturumlarda Senato'ya başkanlık eden Harris, Netanyahu'nun yarınki hitabında salonda yer almayacak.

İsrail'e koşulsuz desteği nedeniyle eleştirilen Biden yönetiminin 2 numaralı isminin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği ve muhtemel Gazze politikasının ne olacağı tartışılıyor.

ABD medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen Harris'in bazı yardımcıları ve Kongre kaynakları, Harris'in yarın gerçekleşecek ortak oturuma katılmayacağını ve oturuma başkanlık etmeyeceğini bildirdi.

Harris'in yardımcıları, Başkan Yardımcısı'nın çarşamba günü daha önce planlanmış Indianapolis'te düzenlenecek seçim etkinliğine iştirak edeceği için yarınki Kongre ortak oturumuna katılamayacağını ve bunun "Netanyahu'yu boykot olmadığını" savundu.

Washington Post'a değerlendirme yapan Harris'in yardımcılarından biri, Başkan Yardımcısı'nın yarınki oturuma katılmamasının "politika değişikliği olmadığını" ve "Netanyahu ile ayrıca görüşme yapacağını" belirtti.

Bununla birlikte yarınki ortak oturuma bazı Demokrat Kongre üyelerinin Netanyahu'yu boykot amacıyla katılmayacakları bildirildi.

İsrail'e güçlü destek veren ABD Kongresindeki bazı Demokrat isimler, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail yönetimine tepkilerini dile getirmiş ve Kongre oturumuna katılmayacaklarını belirtmişti.

Kovid-19'a yakalanmasının ardından Delaware'deki evinde dinlenen ABD Başkanı Biden'ın ise perşembe günü Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşeceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Kamala Harris, Joe Biden, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamala Harris, İsrail Başbakanı'nın Kongre Oturumuna Katılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
17:14 ’’Ötanazi’’ kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu ''Ötanazi'' kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı! AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu
14:43 Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik “PKK“ talimatı Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik "PKK" talimatı
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
16:58 İstanbul’da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü İstanbul'da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 20:05:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kamala Harris, İsrail Başbakanı'nın Kongre Oturumuna Katılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement