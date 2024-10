KAMİAD'dan Ayrımcılık İddialarına Yanıt

Güncel

KAMİAD: "KAMİAD bünyesinde etnik ayrımcılıkla ilgili iddialar asılsız ve maksatlıdır"

ANKARA - Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Ali Adıgüzel, "KAMİAD bünyesinde etnik ayrımcılıkla ilgili iddialar asılsız ve maksatlıdır" açıklamasını yaptı.

KAMİAD Genel Başkanı Ali Adıgüzel dernekleri hakkında ortaya çıkan bazı söylemlere karşı ve eski genel başkan vekilinin iddialarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Yaşanan sürecin çıkış noktasının eski başkan vekilinin 23 Ağustos 2024 tarihinde RTÜK tarafından lisansı veya izni olmayan yabancı bir TV Kanalına verdiği bir röportaj olduğunu söyleyen Adıgüzel, Derneğimizin herhangi bir kararı ve oluru olmadan, ilgili Genel Başkan Yardımcımızın da uyarısına rağmen bu röportajı icra etmesi, Yönetim Kurulu ve dernek üyelerimizde ciddi rahatsızlık oluşturmuştur. Durumun değerlendirilmesi maksadıyla olağanüstü toplanma kararı alan yönetim kurulumuz, tek gündem maddesiyle 31 Ağustos 2024 tarihinde toplanmış ve eski Başkan Vekilimiz Nedip Şimşek'de bu toplantıda bulunmuştur. Söz konusu yayına KAMİAD adıyla değil, mensubu olduğu başka bir STK ve DTSO adına katılacağını ilgili Başkan Yardımcımız ve Yönetim Kurulu üyemize telefon görüşmesinde beyan ettiğini ifade etmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmede; söz konusu yayın organında bir programa katılım için herhangi bir karar alınmadığı, kaldı ki yayın öncesi yönetim kurulu haberleşme grubuna iletmiş olduğu mesajında da Derneğimiz adına bir katılım olacağına dair açık bir beyanı olmadığını, bu programa katılmasının kendi karar ve inisiyatifinde olduğunu belirtmiştir. Eski başkanvekilinin yapılan uyarıları dikkate almaması, bu hususta da hiçbir düzeltme veya tekzip gibi bir gereksinim duymadığını ifade etmesi hususlarından ötürü Yönetim Kurulumuzca kişinin tüzüğümüz ve iç yönergelerimiz gereği disiplin kuruluna sevk edilmesi, disiplin süreci tamamlanana kadar Başkan Vekilliği ile tüm görevlerinden tedbiren uzaklaştırılması ve bu durumu kamuoyuna izah eden bir tekzip metni yayınlanmasına karar verilmiştir" dedi.

KAMİAD Genel Başkanı Ali Adıgüzel, görevinden uzaklaştırılan derneğin eski başkanvekilinin "Kürtçe röportaj verdiğim için disipline sevk edildim, dernekte kürt düşmanlığı yapılmaktadır." şeklindeki beyanatlarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Adıgüzel açıklamasına şöyle devam etti:

04 Eylül 2024 tarihinde eski Başkan Vekilimiz Nedip ŞİMŞEK, kişisel X hesabından derneğimize yönelik gerçeğe aykırı bazı beyanlarda bulunmuştur. Bu beyanlara bağlı olarak; bir sivil toplum kuruluşu, DTSO ve yine maksatlı olduğu açık olan birtakım basın mensubu kişiler, asılsız ve maksatlı söylemlerle derneğimizi karalamaya ve itibarsızlaştırmaya çalışmış, "ırkçı, faşist, kürt düşmanı vb." gibi ağır ithamlarla da derneğimizi suçlayarak, toplumun bir kesimini kin ve düşmanlığa itme gayretine girmiştir. Ancak başta Derneğimiz üyeleri olmak üzere, toplumumuzun sağduyulu tüm fertleri tarafından bu hezeyanlar kabul görmemiştir. Aynı zamanda Diyarbakır'da yerel bir STK tarafından derneğimizden hiçbir teyit ve bilgi paylaşımı talebi almaksızın 'Kürtçe dili üzerinden yapılan ayrımcılık ve ırkçı söylemleri kesinlikle kabul etmiyoruz tüm üyeleri olarak toplu şekilde KAMİAD üyeliğinden istifa ettiğimizi duyuruyoruz. Dil, kültür ve kimlik üzerinden yapılan her türlü ayrımcılığın karşısında, birlik ve dayanışma içinde olmayı sürdüreceğimizi kamuoyu bilgisine sunarız. Bugün ortaya koyduğumuz gerçekliği de Yerel STK'nın dikkate almasını, kamuoyuna verdiği sözü tutarak dil ve kimlik üzerinden ayrımcılık çabasına giren Nedip ŞİMŞEK için ne tür uygulama yapılacağının takipçisi olacağımızı, ayrıca bu açıklamalarını da bir tekzip ile düzeltmelerini, hukuki haklarımız saklı kalmak kaydı ile talep ediyoruz. Benzer şekilde; DTSO tarafından KAMİAD yönetiminin bu yaklaşımını kınıyoruz. KAMİAD tarafından açıklanan metinde sözde TV kanalı olarak bahsedilen televizyon kanalı Türkiye'de uzun yıllardır yapan, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlar, milletvekilleri ve farklı siyasi partilerin temsilcilerinin demeçler verdiği bir tv kanalı olup, bu şekilde değerlendirilmesini Kürt diline karşı bir tahammülsüzlük olarak görüyoruz. Bir sivil toplum örgütünün bu şekilde ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir dil ve yaklaşım geliştirmesi veya yaptığı açıklama ile buna zemin oluşturmasını doğru bulmuyoruz. KAMİAD'ı gösterdiği bu tahammülsüzlük ve ayrıştırıcı yaklaşımdan bir an önce vazgeçmeye çağırıyor, meclis üyemiz Nedip Şimşek'e yapılan bu haksızlığı bir an önce gidermelerini talep ediyoruz' şeklindeki açıklaması benzer şekilde yine tek taraflı ve yine sübjektiftir"

Açıklamasında iddia sahiplerini kınadıklarını belirten Adıgüzel, "Bugünkü basın açıklamamız ile ortaya koyduğumuz gerçekliği, DTSO için "kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu" olduğunu ve 5174 sayılı Kuruluş Kanunlarının 4'üncü maddesindeki "mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak" görevini hatırlatarak, bu görevin ifasında iradeyi yanıltan Nedip ŞİMŞEK için ne tür işlem yapılacağının takipçisi olacağımızı, özellikle iddia ettikleri tahammülsüzlük, ayrıştırıcı ve ötekileştirici gibi Derneğimizin tüzel kişiliğine zarar veren açıklamalarını da bir tekzip ile düzeltmelerini, hukuki haklarımız saklı kalmak kaydı ile DTSO'dan da talep ediyoruz. Sonuç olarak; İlgili TV'nin veya bir başka yayın kanalının dilinin Kürtçe olmasıyla da bir sorunumuz yoktur, bu konular Derneğimizin iştigal konularıyla da ilgili değildir, diyen Adıgüzel; derneğimiz tüzel kişiliği ile üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması adına; her türlü yasal önlemleri de alacağımızı, sosyal medya mecralarında hakaret, küfür, kabul edilemez suçlamalarda bulunan tüm kullanıcılar için hukukçularımız tarafından gerekli tespitler ile suç duyusunda bulunduğumuzun ve yasal işlemlerin başlatıldığının bilinmesini istiyoruz. KAMİAD'ın yapısında hiçbir üyenin dili, dini, etnik kökeni ya da milliyeti gözetilmeden, sadece ülkemizin çıkarlarına hizmet eden projelere tüzüğümüz ve iç yönergelerimize göre çalışmalar yürütülmektedir. Bu tür ayrıştırıcı iddialar asılsız, gerçeklikten uzak, hiçbir şekilde KAMİAD üzerinde tutmayacak kötü niyetli hesaplardır. İddia sahiplerini şiddetle kınıyor ve hukuk önünde hesaplaşacağımızın bilinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.