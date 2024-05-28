Kamu Başdenetçisi: İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kamu Başdenetçisi: İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor

Kamu Başdenetçisi: İsrail, Gazze\'de soykırım yapıyor

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını dünya tarihinin en vahşi, en zalimane ve en insanlık dışı soykırımı olarak nitelendirdi. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yayımlanan 'Ombudsman Akademik Gazze Özel Sayısı'nda saldırılar insanlık suçu ve soykırım olarak değerlendirildi. Dergi, Gazze'deki zulmü derinlemesine inceliyor ve 632 sayfalık Türkçe dergi ile 74 sayfalık İngilizce kitapçık olarak yayımlandı.

28.05.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili, "Dünya tarihinin en vahşi, en zalimane ve en insanlık dışı soykırımı yapılıyor. Dünya tarihinde görülmemiş olan insanlık suçları burada işleniyor." dedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılarla ilgili daha önce "Gazze: İnsanlığın Büyük Felaketi" özel raporunu hazırlayan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), saldırıların "insanlık suçu" ve "soykırım" açısından bilimsel değerlendirmelerini ve araştırmalarını içeren "Ombudsman Akademik Gazze Özel Sayısı"nı yayımladı.

6 aylık bir sürede 130'u aşkın akademisyenin katkısıyla hazırlanan dergi, 20 akademik makaleden oluşuyor. Makaleler, Gazze'de yaşanan zulmü, siyasi, hukuki, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla derinlemesine inceliyor.

632 sayfadan oluşan Türkçe derginin yanı sıra genişletilmiş özetten hazırlanan 74 sayfalık İngilizce kitapçık da bunuyor.

"Dünya tarihinin en vahşi, zalimane ve insanlık dışı soykırımı yapılıyor"

Kamu Denetçiliği Kurumunda düzenlenen derginin tanıtım toplantısında konuşan Kamu Başdenetçisi Malkoç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 7 aydan beri evde çocuğumuzun başını okşarken veya sofraya oturduğumuzda boğazımız düğümleniyor. Dünya tarihinin en vahşi, en zalimane ve en insanlık dışı soykırımı yapılıyor. Dünya tarihinde görülmemiş olan insanlık suçları burada işleniyor. En son dün Birleşmiş Milletlerin korunaklı diye tayin ettiği bölgede masum, gariban insanların üzerine ateş yağdırıldı ve çoğu yanarak öldü. Dünya tarihinde böyle bir şey görülmemiş."

Saldırıların ilk başladığı andan bu yana Amerika'nın Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı bombanın en az 5 katının masum insanların üzerine atıldığını belirten Malkoç, dünyanın en gelişmiş teknolojilerine ve silahlarına sahip de olunsa, Amerika, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin desteği de olsa kendi vatanını, hukukunu savunan insanları yenmenin mümkün olmadığını vurguladı.

İsrail'in, Filistinlileri yok etse dahi, buna Filistin'in ağaçları, toprağı ve bitkisinin itiraz edeceğini ifade eden Malkoç, "Sonunda hukuk, hakkaniyet galip gelecek. İsrail'in acı mağlubiyetini dünya görecektir. Belki egemen güçler, dünyayı yöneten devletler İsrail'in arkasında ama dünyada özellikle gençlerin ve kadınların, Washington'dan Tokyo'ya, Asya'dan Avrupa ve Afrika'nın içlerine kadar vicdan sahibi, insan haklarına hürmet eden insanların da dünyada var olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Malkoç, bazı ülkelerin, insanlığın Hz. Adem'den beri ürettiği bütün değerleri Gazze'de tükettiğine dikkati çekerek, Gazze'nin, insanlığın bittiği nokta olduğunu söyledi.

"Dünyanın merhamete, sevgiye, şefkate dayalı iradeye ve medeniyete ihtiyacı var"

Batı medeniyetinin, artık ürettiği değerleri tükettiği gibi dünyada söyleyecek sözünün de kalmadığını dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:

"Dünyanın yeni bir soluğa, yeni bir çıkışa ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler'de 'dünya 5'ten büyüktür' derken bunu ifade ediyor. Dünyanın merhamete, sevgiye, şefkate dayalı, insan haysiyet ve onurunu esas alan bir iradeye ve medeniyete ihtiyacı var. Onun öncülüğünü de Türkiye yapmaktadır. Bu dergiyle de buna sizler katkıda bulunmaktasınız. Tarih, insanlık, insanın vicdanı bunun hepsini teker teker kaydediyor. Okyanuslarda engin kasırgaları önleyen, milyonlarca kelebeğin kanat çırpmasıdır. Bizim çabamız da dünyadaki ve Türkiye'deki kanat çırpmanın bir örneğidir."

Malkoç, derginin İngilizcesini de dünyadaki bütün ombudsmanlara, insan hakları savunucularına, Birleşmiş Milletlerin ve Avrupa Birliğinin ilgili bütün kurumlarına göndereceklerini bildirdi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, "İlerleyen günlerde Gazze'de ateşkes olduğunda, Filistinliler hukukuna, haklarına yeniden kavuştuğunda inşallah başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen Fiistin devleti kurulduğunda da bu çabaların kıymeti o zaman daha iyi anlaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Şeref Malkoç, İsrail, Dünya, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi: İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:37 Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün Kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya: Ben yolladım, burnu sürtsün
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
13:46 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
13:33 Taraftarı heyecan bastı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku’yu bitiriyor Taraftarı heyecan bastı! Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku'yu bitiriyor
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 15:19:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kamu Başdenetçisi: İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement