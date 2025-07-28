Kamu Çalışanları İçin Yeni Kazanımlar Yolda - Son Dakika
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Kamu Çalışanları İçin Yeni Kazanımlar Yolda

28.07.2025 12:41
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yılki toplantımızda da kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için çeşitli kazanımlara şahit olacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yılki toplantımızda da kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için çeşitli kazanımlara şahit olacağız." dedi.

Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve konfederasyonlara bağlı sendika başkanlarının katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki hazırlık toplantısına başkanlık etti.

Işıkhan, yaptığı konuşmada 1 Ağustos'ta başlayacak bu görüşmeler sonucunda her dönemde olduğu gibi memur ve emeklilerini ilgilendiren mali ve sosyal haklar kapsamındaki birçok konuyu sosyal diyalog mekanizması ile istişare etmiş olacaklarını söyledi.

Geçmişte Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak uzlaşı mekanizmasıyla çok sayıda kazanıma şahit olduklarını anımsatan Işıkhan, "Bu yılki toplantımızda da kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için çeşitli kazanımlara şahit olacağız." ifadesini kullandı.

"Yüzde 130 oranında artış sağladık"

Işıkhan, Bakanlık olarak sosyal paydaşlarla her fırsatta bir araya geldiklerini, istişare ve diyalog mekanizmalarına ayrı önem verdiklerini dile getirdi.

7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kamu görevlilerinin geneline yönelik çok sayıda kazanım elde edildiğini anımsatan Işıkhan, "Enflasyon farkı dahil olmak üzere bu dönemde kamu görevlilerimize kümülatif olarak yüzde 130 oranında artış sağladık. Bu kapsamda 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşı, 2025'te 50 bin 503 liraya ulaşmış olup böylece reel olarak yüzde 264 oranında artış sağlamış olduk." diye konuştu.

Mevcut durumda yılda dört defa ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin, aylık ödenmesini sağladıklarını kaydeden Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile avukat, müdür ve müdür yardımcıları, şef gibi birçok kamu çalışanının maaşlarında iyileştirmeler yaptık. 2023'te 1400 lira olan öğretim yılına hazırlık ödeneğini, katsayıya çevirerek bugünkü verilere göre 5 bin 265 liraya yükselttik. Akademik personelin, eğitim öğretim ödeneğini iki kat artırdık. Fazla çalışma ücretlerinde önemli artışlar gerçekleştirdik. İnsanlık onuruna yaraşmayan ve demokrasinin önünde kara leke olarak duran kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, kamuda alt işveren statüsünde çalışan işçilerimizin kadroya geçirilmesi gibi kamu personel yönetimini ilgilendiren birçok konuda AK Parti hükümetleri döneminde önemli adımlar atılmış ve bu konular başarıyla çözüme kavuşturulmuştur."

Sendikalı kamu görevlisi sayısı 2,3 milyona ulaştı

Işıkhan, 2025'te sendikalaşma oranlarına bakıldığında, sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının 3 milyona, toplam sendikalı kamu görevlisi sayısının ise 2,3 milyona ulaştığının bilgisini verdi.

2002'de sendikalaşma oranı yüzde 47,95 iken bugün itibarıyla bu oranı yüzde 76,88'e ulaştırmış olmanın memnuniyetini yaşadıklarını dile getiren Işıkhan, "Kamu görevlileri sendikalarımız, çalışanlarının yaşam koşullarını en iyi seviyeye getirme gayretini, toplu sözleşmeler ve çeşitli sosyal diyalog mekanizmalarıyla dile getirmektedir. Bakanlık olarak biz de bu ortamı sağlamanın gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, bu tarihsel süreçteki en büyük payın, 23 yıldır tüm hizmet alanlarının merkezine insanı koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetler olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana özellikle kamu görevlileri sendikacılığında son derece önemli değişiklikleri hayata geçirildiğini vurgulayan Işıkhan, "Bu doğrultuda Bakanlığımızın, sosyal devlet anlayışını temsil eden bir kurum olması ve çalışma hayatının en önemli paydaşları olarak gördüğümüz sendikalarımıza verdiğimiz önem doğrultusunda laf değil icraat üretme anlayışımızla, her zaman olduğu gibi çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet olma niteliğinin yerine getirilmesi amacıyla engelli, şehit yakını, gazi, devlet korumasında yetişen gençlerimiz, maden kazasında hayatını kaybeden işçilerimizin yakınlarının kamuda istihdamı noktasında çok önemli adımlar attık. Bu istihdam türlerinde belirlenen kotaların, çok hızlı bir şekilde doldurulmasının yanında, bu personelin iş hayatında karşılaştığı sorunlara da ayrıca çözümler ürettik. Kamu personel mevzuatında başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere ilgili diğer mevzuatta kamu personelimizin ve yakınlarının lehine birçok değişikliğe imza attık. Bu sebeple, çalışanlarımızın refahını sürekli artıran, vatandaş odaklı, demokratik ve sosyal devleti esas alan yönetim anlayışının temsilcisi olarak, AK Parti olarak, kamu çalışanlarımız için gelecekte yapacağımız hizmetlerin de en sağlam teminatı olduğumuzu tekrar ifade etmek isterim.

İnşallah, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, eserlerimizle, projelerimizle, icraatlarımızla her zaman, emeğin ve emekçinin sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

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