Kamu Çalışanlarından Dolandırıcılığa Suç Duyurusu - Son Dakika
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Kamu Çalışanlarından Dolandırıcılığa Suç Duyurusu

Ankara'da bir grup kamu çalışanı, yüksek kar vaadiyle dolandırılan arkadaşları için suç duyurusunda bulundu.

20.11.2024 14:16
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Ankara'da bir grup kamu çalışanı, " Diyarbakır'da kuracağı hindi çiftliğinden yüksek kar elde edecekleri" vaadiyle kendilerinden para toplayan iş arkadaşları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İddialara göre "şüpheli" Doğancan D, Diyarbakır'da "hindi çiftliği" kurduğunu ve bu işten yüksek gelir elde edebileceklerini söyleyerek, mesai arkadaşlarından 50 milyon lira topladı.

Doğancan D. bir müddet sonra telefonlarını kapatıp, işe gelmeyince 40 mağdur savcılığa şikayet dilekçesi verdi.

Savcılık, iddialar üzerine Doğancan D. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma açtı.

Mağdur sıfatıyla ifade veren B.G, Doğancan D'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söylediğini ve yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini belirtti. Kredi çekerek şüpheliye para verdiğini aktaran B.G, Doğancan D'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri şüphelinin evinde yaptığı aramada Doğancan D'nin kiraladığı araçla Çanakkale'ye gittiğini, oradan da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine otobüs bileti aldığını belirledi.

Soruşturma savcısının talebi üzerine şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Diyarbakır, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, ankara, Hukuk, Kamu, Suç, Son Dakika

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