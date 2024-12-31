Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerle ilgili önemli bir müjde verdi. Yeni yılla birlikte, 1830 engelli vatandaşın EKPSS üzerinden kamuda istihdam edilmesi sağlanacak. İşte Bakan Göktaş'ın açıklamaları ve ziyaretine dair detaylar:
Bakan Göktaş, yeni yıl ile birlikte engelli bireylere yönelik önemli bir müjde verdiklerini açıkladı. 1830 engelli vatandaşın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacaklarını duyurdu.
Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezdeki atölyeleri gezerek engelli bireylerle sohbet etti ve yeni yıl dileklerini iletti.
Merkezde hizmet alan engelli bireyler, Bakan Göktaş'a el emeğiyle yaptıkları keçeden broş hediye etti. Göktaş, hediye edilen broşu yakasına takarak engelli bireylerin çabalarını takdir etti.
Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yılda engelli bireyler için birçok önemli yeniliğin hayata geçirildiğini belirtti. Kamuda engelli istihdamının 12 kat arttığını vurguladı.
Bakan Göktaş, bugüne kadar 70 bin 878 engelli bireyin kamuda istihdam edildiğini belirterek, yeni yılda 1830 engelli vatandaşın daha kamuda istihdam edileceğini müjdeledi.
Son Dakika › Güncel › Yüzlerce engelli vatandaş kamuda istihdam edilecek - Son Dakika
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