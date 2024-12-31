Yüzlerce engelli vatandaş kamuda istihdam edilecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerle ilgili önemli bir müjde verdi. Yeni yılla birlikte, 1830 engelli vatandaşın EKPSS üzerinden kamuda istihdam edilmesi sağlanacak. İşte Bakan Göktaş'ın açıklamaları ve ziyaretine dair detaylar:

ENGELLİ BİREYLER İÇİN MÜJDE

Bakan Göktaş, yeni yıl ile birlikte engelli bireylere yönelik önemli bir müjde verdiklerini açıkladı. 1830 engelli vatandaşın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacaklarını duyurdu.

SARAY ENGELSİZ YAŞAM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ZİYARETİ

Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezdeki atölyeleri gezerek engelli bireylerle sohbet etti ve yeni yıl dileklerini iletti.

ENGELLİ BİREYLERDEN HEDİYE

Merkezde hizmet alan engelli bireyler, Bakan Göktaş'a el emeğiyle yaptıkları keçeden broş hediye etti. Göktaş, hediye edilen broşu yakasına takarak engelli bireylerin çabalarını takdir etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE ENGELLİ İSTİHDAMI ARTIYOR

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yılda engelli bireyler için birçok önemli yeniliğin hayata geçirildiğini belirtti. Kamuda engelli istihdamının 12 kat arttığını vurguladı.

KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMINDA YENİ BİR ADIM

Bakan Göktaş, bugüne kadar 70 bin 878 engelli bireyin kamuda istihdam edildiğini belirterek, yeni yılda 1830 engelli vatandaşın daha kamuda istihdam edileceğini müjdeledi.