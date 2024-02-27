Kamuda Kadro Bekleyen İşçilerin Sesine Kulak Verelim

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, kamuda sürekli işçi statüsündeki 700 binden fazla işçinin kadro beklediğini belirterek "Kamuda eşit işe eşit ücret yasal hak olmalı. Genel seçimlerden önce 85 milyonun önünde söz verdiniz bu sözünüzü ne zaman tutacaksınız. Ranttan yana değil emekten yana olalım. En zorlu koşullarda hayatlarımızı kolaylaştırmak için ter döken işçilerimizin seslerine kulak verelim" dedi.
CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kamuda kadro bekleyen işçilerin sorunlarını gündeme getirdi. Akbulut şunları söyledi:
"KAMUDA EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET YASAL HAK OLMALI"
"Kamuda sürekli görevlerde konuşan ve 2017 yılında 696 sayılı KHK ile sürekli işçi statüsüne geçirilen 700 bini aşkın belediyeler ve KİT'lerde çalışan işçiler kadro bekliyor. Verilen onca sözlere rağmen yüz binlerce kamu işçisi bırakın kadro almayı tayin hakkından mahrum. 52 günlük tediyelerden, iş güvencesinden, kamu çerçeve protokolünden ve sosyal haklardan mahrum. Ayıptır, yazıktır günahtır. Aynı iş yerinde aynı işi yapıyor kadrosu yok diye daha az maaş alıyor. Kamuda eşit işe eşit ücret yasal hak olmalı. Genel seçimlerden önce 85 milyonun önünde söz verdiniz bu sözünüzü ne zaman tutacaksınız? Ranttan yana değil emekten yana olalım. En zorlu koşullarda hayatlarımızı kolaylaştırmak için ter döken işçilerimizin seslerine kulak verelim."
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