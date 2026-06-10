Kamyon Marketin İçine Daldı - Son Dakika
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Kamyon Marketin İçine Daldı

Kamyon Marketin İçine Daldı
10.06.2026 10:02
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Adana'da kontrolünü kaybeden kamyon, markete girdi; market sahibi hafif yaralandı.

ADANA'da şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon caddedeki markete daldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Şoförünün kontrolünü kaybettiği 33 AOL 302 plakalı kamyon, caddedeki markete daldı. Marketin manav reyonundaki sebze ve meyveler, içecek dolapları ve çeşitli oyuncaklar etrafa saçıldı. Kazada market sahibi Ekrem Bayram da hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekrem Bayram ambulansta tedavi edilirken, kamyon şoförü ise polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ekonomi, Güncel, Adana, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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