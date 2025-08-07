Kamyondaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İ.S. idaresindeki 41 AKF 403 plakalı kamyonda, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Karesi Yeniköy mevkisinde yangın çıktı.
Alevler kamyonun taşıdığı tomruklara sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Kamyonun kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
