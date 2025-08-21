Kamyonet Apartman Bahçesine Düştü - Son Dakika
Kamyonet Apartman Bahçesine Düştü

Kamyonet Apartman Bahçesine Düştü
21.08.2025 21:00
Karabük'te el freninin boşalmasıyla park halindeki kamyonet apartmanın bahçesine düştü.

KARABÜK'te park halindeyken el freni boşalan kamyonet apartmanın bahçesine düştü. Kazada evin balkonunda hasar oluştu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Beşbinevler Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. 34 SU 0028 plakalı kamyonet, sokak üzerinde park halindeyken el frenin boşalması nedeniyle rampa aşağı hareket etmeye başladı. Kamyonet bir süre gittikten sonra sitesinin bahçesine düştü. Binalarda oturanlar gürültüyü duyup pencereye koştuklarında kamyonun bahçeye düştüğünü gördü. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonun çarpması nedeniyle bir evin balkonunda hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonet Apartman Bahçesine Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

18:38
SON DAKİKA: Kamyonet Apartman Bahçesine Düştü
