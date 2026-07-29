Kamyonun Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kamyonun Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti

Kamyonun Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti
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Adana'da kamyonla çarpan bisikletli Duran Yeysıkan yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletteki kişi yaşamını yitirdi.

Haşim Can E. (36) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Türkmenbaşı Bulvarı'ndan Mavi Bulvar'a dönüş yaptığı sırada bisikletli Duran Yeysıkan'a (66) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yeysıkan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü Haşim Can E. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamyonun Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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