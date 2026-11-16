Kanada, ABD müzakereleri otomotiv sektörünü korumazsa Çin'e yönelebileceğini açıkladı

PHNOM Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinin Kuzey Amerika otomotiv sektörünün bütünleşik yapısını koruyamaması halinde ülkesinin Çinli otomobil üreticilerine yönelebileceğini belirtti.

Kamboçya'da gazetecilere konuşan Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile yürütülen müzakerelerde önceliklerinin Kuzey Amerika otomotiv sektörünün mevcut yapısını korumak olduğunu söyledi.

Ancak görüşmelerin sonucuna göre Avrupa, Çin veya Japon otomobil üreticileriyle alternatif işbirliklerinin gündeme gelebileceğini ifade eden Carney, ABD'nin ticaret politikalarının Kuzey Amerika otomotiv pazarındaki bütünleşmeyi zayıflattığını vurguladı.

ABD ile olası müzakerelerde Çin yatırımlarının bir pazarlık unsuru olarak kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna Carney, "Bu bir koz değil. Ancak eyleme karşılık tepki gelir." yanıtını verdi.

Carney, Kanada'nın her koşulda yoluna devam edeceğine dikkati çekerek, Kuzey Amerika pazarında yeterince değerlendirilemeyen iş gücü ve üretim kapasitesinin başka fırsatlara yönlendirilebileceğini kaydetti.

Çinli şirketlerin Kanada'ya olası yatırımlarının yalnızca ithal parçaların birleştirilmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini dile getiren Carney, ülkede kapsamlı üretim tesisleri kurulmasını, çalışma standartlarına uyulmasını ve zaman içinde yerel tedarik zincirlerinin geliştirilmesini istedi.

Öte yandan, Kanada Başbakanı Carney'nin, Çin'in ev sahipliğinde 17-19 Kasım tarihlerinde Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede Çin'in otomotiv üretiminin de ele alınması öngörülüyor.

Kanada, ocakta, Çin ile vardığı yeni tarife anlaşması doğrultusunda, Çin'den ithal elektrikli araçlara 2024 yılında getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldırma kararı almıştı.

ABD Başkanı Trump'ın Kanada'dan ABD'ye üretim kaydırılması yönündeki baskısı ve gümrük tarifeleri, iki ülke arasında sınır ötesi üretime dayanan otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi.