Kanada\'da \'En İyi Yönetmen\' ödülünü AÜ\'nün \'Bıçak Kütüphanesi\' belgeseli aldı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde Öğr. Gör. Dr. Gökhan Evecen ve fakülte öğrencileri tarafından, Türkiye'de bıçak sanatının gelişimi ve bu alandaki bilgi birikiminin dijital ortamda aktarılmasını konu alan 'Bıçak Kütüphanesi' adlı belgesel, Kanada'daki festivalde 'En İyi Yönetmen' ödülüne layık görüldü.

AÜ tarafından hazırlanan 'Bıçak Kütüphanesi' adlı belgeselde Türkiye'de bıçak sanatının gelişimi, bu alanda faaliyet gösteren ustaların üretim süreçleri ve 2009 yılında kurulan Bıçak Sanatı Forumu'nun bilgi aktarımındaki rolü ele alındı. Gökhan Evecen'in yönetmenliğini üstlendiği projede, fakülte öğrencileri de çekim ve yapım süreçlerinde görev aldı. Belgeselin ortaya çıkışı, Bıçak Sanatı Forumu'nun kurucularından teknik ve metal işleri öğretmeni Sefa Çabuk, 2009 yılında birkaç arkadaşıyla birlikte kurdukları forumun, bıçak sanatına ilgi duyanların bilgi ve deneyimlerini paylaştığı bir platforma dönüştüğünü söyledi.

'BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ'

Belgeselin çekim sürecinin kendileri için de anlamlı olduğunu belirten Sefa Çabuk, forumda yıllar içerisinde oluşan bilgi birikiminin görünür hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çabuk, "Bunun bir de bilinmesinden öte insanların topyekun emeğinin de görünür hale gelmesi bizim için mutluluk kaynağı oldu" dedi. Belgeselin ödül almasından da gurur duyduğunu belirten Çabuk, ortaya çıkan çalışmada emeği bulunan ekibin, ellerindeki malzemeyi başarılı şekilde işlediğini ifade etti.

5 KİŞİLİK EKİPLE ÇEKİLDİ

Belgeselin çekim ekibinde senarist, yönetmen ve yapımcılığı Gökhan Evecen üstlenirken, görüntü yönetmenliğini fakülte öğrencilerinden Atakan Soylu (21) ve Onur Aldemir, kamera asistanlığını ise Selim Can Atıcı üstlendi. Belgeselin müzikleri ise fakültenin idari personeli Ömür Talay tarafından hazırlandı.

3'üncü sınıf öğrencilerden Atakan Soylu, ilk uzun metraj belgesel deneyiminin kendisi açısından önemli olduğunu söyledi. Belgeselin öğrenci bütçesine uygun ekipmanlarla ve üniversitede edindikleri bilgiler kullanılarak hazırlandığını belirten Soylu, "Okulda öğrendiklerimizle, Akdeniz Üniversitesi'nin bize kattıklarıyla deneyimlediğimiz şeyleri sahada uygulayarak gerçekleştirdik" dedi. Daha önce habercilik alanında ödüller aldığını belirten Soylu, belgesel alanında ulusal ve uluslararası ödül kazanmasının kariyeri açısından da önemli olduğunu ifade etti.

'BİLİMİN ZANAATLA BULUŞTUĞU YER'

Belgeselin yönetmeni Gökhan Evecen ise projeye, Bıçak Sanatı Forumu'nun uzun süredir üyesi olan bir arkadaşının önerisiyle başladığını anlattı. İlk etapta Sefa Çabuk'un hikayesini ele almayı düşündüklerini belirten Evecen, araştırma sürecinde konunun çok daha geniş boyuta sahip olduğunu gördüklerini söyledi. Forumun yalnızca bıçak yapımına ilişkin teknik bilgilerin paylaşıldığı bir platform olmadığını belirten Evecen, "Bilimin zanaatla buluştuğu yer olduğunu gördüm" dedi. Forumun, bıçak sanatına ilişkin bilgi, deneyim ve terimlerin yıllar içerisinde bir araya getirildiği dijital bir arşive dönüştüğünü aktaran Evecen, "İş sadece teknik bir şey değil aslında. Bu işin arka tarafında hem sanat kısmı hem iletişim boyutu hem de hafıza, miras kısımları var" diye konuştu. Evecen, Türkiye'nin farklı kentlerindeki bıçak ustalarıyla görüştüklerini, üretimin yalnızca mesleki bir faaliyet olmadığını, kişilerin kendi üretimlerini gerçekleştirmesinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI FESTİVALLERDE YER ALIYOR

Bıçak sanatının unutulmaya yüz tutan bir meslek olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Evecen, forum ve benzeri dijital platformların geleneksel bilgi ve üretim biçimlerinin korunması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Evecen, bıçak sanatı geçmişte yalnızca işlevsel bir nesne üzerinden değerlendirilirken, zaman içerisinde estetik ve sanat boyutunun da öne çıktığını kaydetti. Belgeselin festival yolculuğunun yeni başladığını belirten Evecen, Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Hindistan ve Tayland'daki çeşitli festivallerden ödül ve gösterim sonuçları aldıklarını söyledi.

TÜRKİYE'DEKİ İLK GÖSTERİM ANTAKYA'DA

Festival yolculuğuna devam eden belgesel, 6 Ekim'de Antakya Film Festivali'nde Türkiye'de ilk kez gösterildi. Belgeselin Kanada'da gerçekleştirilen Alternative Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü almasının yanı sıra farklı ülkelerdeki festivallerde de ödüller aldığı belirten Gökhan Evecen, amaçlarının yalnızca festival ödülleri kazanmak olmadığını, bıçak sanatı ve bu alanda yıllar içerisinde oluşan kültürel birikimin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Evecen, "Daha yolun başındayız. Açıkçası heyecan verici. Biz çok keyif aldık. Öğrencilerle birlikte bunu gerçekleştirmenin de bizim için ayrıca anlamı var" diye konuştu.