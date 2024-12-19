Kanada'da İslamofobi ve Nefret Suçları Artıyor

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Kanada Adalet ve İnsan Hakları Daimi Komitesi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten Mart 2024'e kadar Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve Filistinlilere yönelik nefret suçlarına ilişkin ülkede 1000'den fazla olayın raporlandığını duyurdu.

Komitenin yayımladığı "İslamofobi Yükseliyor: Nefretle Yüzleşmek ve Sivil Özgürlükleri Birlikte Korumak" başlıklı raporda 7 Ekim 2023 sonrası ülkedeki İslamofobi ve Filistinlilere yönelik nefret olayları ele alındı.

Rapora göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarını başlatmasının ardından 2023'ün son çeyreğinde İslamofobi ve Filistinlilere yönelik nefret suçları 13 kat arttı.

7 Ekim'den Mart 2024'e kadarki dönemde ise söz konusu suçlara dair 1000'den fazla vaka bildirildi.

Rapor edilen bu vakaların arasında taciz, vandalizm, iftira, kişisel bilgilerin ifşa edilmesi, yıldırma ve şiddet gibi suçlar yer aldı.

İslamofobi ve Filistinlilere yönelik ırkçılık "endişe verici düzeyde" artıyor

7 Ekim 2023'ten bu yana İslamofobi ve Filistinlilere yönelik ırkçılık olaylarında endişe verici düzeyde artış görüldü.

Üniversite kampüslerinde de bu olaylar yaşanırken Filistin yanlısı öğrenciler, sözlü ve fiziksel saldırılara maruz kaldı.

Komite, nefret suçlarıyla ilgilenen birimlerinin güçlendirilmesi, ülkedeki camilere ayrılan güvenlik fonlarının artırılması ve nefret olaylarına daha hızlı müdahale edilmesinin gerektiğini belirtti.

Öte yandan Komite, çevrim içi nefretle mücadele için şeffaflık yükümlülüğünü yerine getirmelerini sağlamak adına sosyal medya şirketlerine ilişkin daha sıkı düzenlemelerin yapılması önerisinde bulundu.