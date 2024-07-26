Kanada'daki turistik kasabanın neredeyse yarısı küle döndü - Son Dakika
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Kanada'daki turistik kasabanın neredeyse yarısı küle döndü

Kanada'nın Alberta eyaletinde devam eden orman yangını nedeniyle turistik Jasper kasabasının yüzde 30 ila 50'sinin küle döndüğü tahmin ediliyor. Alberta eyaletindeki turistik Jasper Milli Parkı'nın merkezinde bulunan turistik Jasper kasabasında alevler henüz kontrol altına alınamadı.

26.07.2024 19:47
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- Kanada'daki turistik kasabanın neredeyse yarısı küle döndü

ALBERTA - Kanada'nın Alberta eyaletinde devam eden orman yangını nedeniyle turistik Jasper kasabasının yüzde 30 ila 50'sinin küle döndüğü tahmin ediliyor.

Kanada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alberta eyaletindeki turistik Jasper Milli Parkı'nın merkezinde bulunan turistik Jasper kasabasında alevler henüz kontrol altına alınamadı. Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir yangının her toplum için kötü bir kabus olduğunu ifade ederek, "Potansiyel olarak yüzde 30-50 oranında yapısal hasar görüyoruz. Bu ciddi bir yeniden inşa süreci olacak" dedi.

Jasper Belediye Başkanı Richard Ireland ise yaptığı açıklamada, "Orman yangınları, birbirine bağlı küçük topluluğumuzu harap etti. Sakinlerimizin çoğunun karşı karşıya kaldığı yıkım ve kayıp tarif edilemez" ifadesini kullandı.

Kasabadaki hasarın boyutu henüz bilinmezken yangın nedeniyle külle kaplanan kasabadaki çok sayıda araç ve yapı ile tarihi bir kilise küle döndü. Yetkililerden yapılan açıklamada, alevlerin günde 890 bin varil petrol taşıma potansiyeline sahip Trans Mountain Boru Hattı'na ulaşmasından endişe edildiği belirtildi. Trans Mountain ise şu anda alt yapıda herhangi bir hasar kaydı olmadığını ve boru hattının güvenli bir şekilde çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

Yabancı ülkelerden 400 itfaiyeci gelecek

ABD genelinden bölgeye yangınlarla mücadele için takviye ekipler gönderilirken, Meksika, Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan toplam 400 itfaiyecinin önümüzdeki günlerde yangın söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınlarla mücadele için daha fazla kaynağın gönderildiğini ifade ederek, yangına müdahale eden ekiplere çabalarından dolayı teşekkür etti.

Alberta eyaletinde 173 farklı noktada yangınlarla mücadele devam ediyor. Komşu eyalet British Columbia'da da 407 aktif yangından 218'i henüz kontrol altına alınamadı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Kanada, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'daki turistik kasabanın neredeyse yarısı küle döndü - Son Dakika

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