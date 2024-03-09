Kanada, UNRWA'ya finansal desteği yeniden başlatıyor

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Kanada, İsrail'in hakkında iddialarda bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteği yeniden başlatacağını duyurdu.

Kanada'nın resmi duyurularının yayımlandığı Global Affairs Canada (GAC) sitesinde, ülkenin UNRWA'ya desteğine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, UNRWA'ya desteğin geçici olarak durdurulması kararının kaldırıldığı bildirildi.

UNRWA'nın Gazze'de 2 milyondan fazla kişiye insani yardım sağlayarak hayati bir rol oynadığı belirtilen açıklamada, "Kanada, UNRWA bünyesinde tam hesap verebilirlik, kararlı eylem ve gerekli reformların uygulanmasını sağlamaya kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından İsrail'in iddialarına ilişkin yapılan ön raporun incelendiği ve raporun son halinin beklenildiği bilgisi yer aldı.

UNRWA ve iddialar

İsrail, 12 UNRWA çalışanının 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına karıştığını iddia etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin yaklaşık 30 bin personeli bulunan UNRWA'dan 12 kişinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bu iddialar nedeniyle Avrupa Birliği, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.