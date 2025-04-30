Kanal İstanbul Tartışmaları Sürüyor

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul" projesini yönelik tartışmaları, "Kanal İstanbul'la ilgili konu şu an gündemimizde yok, olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul'un üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır" diye değerlendirdi. Kurum, TOKİ'nin Sazlıdere'de yapımına başladığı konutların Kanal İstanbul ile bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, "Kanal İstanbul" projesini yönelik bir soru üzerine, "Kanal İstanbul'la ilgili konu şu an gündemimizde yok, olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul'un üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bu muhalefetin iyice bilmesini buradan tekrar ifade ediyorum" dedi.

TOKİ'nin Sazlıdere'de başlattığı konutu yapımına yönelik bir soruya Kurum, şu yanıtı verdi:

"O konutların Kanal İstanbul'la bir bağlantısı yok. O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, milletimize sosyal konut yapacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma, kuraları çekildi. Alan her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yani onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülke devleti vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. Orada 44 bin konut şu an İstanbul'da inşası devam ediyor. Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı, süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi, alakası yoktur."

"Milletimize, sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz"

"Kanal İstanbul'la ilgili bazı ülkelerde reklam yapıldığı yönündeki" haberlerin hatırlatılması üzerine Kurum, şöyle konuştu: