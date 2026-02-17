Kanatlı Eti İhracatı Kararı Sektörü Etkiliyor - Son Dakika
Kanatlı Eti İhracatı Kararı Sektörü Etkiliyor

17.02.2026 10:18
Veteriner Hekimler Derneği başkanı, ihracat durdurma kararının sektörde olumsuz etkilere yol açacağını belirtti.

(ANKARA) - Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk, Ticaret Bakanlığı'nın 9 Şubat'ta aldığı "kanatlı eti ihracatının durdurulması" kararının sektörde önemli ve çok boyutlu etkileri olacağını belirterek "Kanatlı sektörünün uzun vadeli sürdürülebilirliği için kararın süre ve kapsamının net olarak belirlenmesi, kümes yatırımlarının ve üreticilerin desteklenmesi ve ihracatın dengeleyici bir unsur olarak korunması büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin kanatlı eti üretim kapasitesi ve uluslararası rekabet gücü, sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir gıda arz güvenliği meselesidir" dedi.

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk, Ticaret Bakanlığı tarafından 9 Şubat 2026 tarihinde alınan "kanatlı eti ihracatının durdurulması" kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Sektör, üretim planlamasının sürdürülebilirliği açısından da ihracata büyük ölçüde bağımlıdır"

Alınan kararın Türkiye kanatlı sektörünün üretim yapısı, dış ticaret dengesi ve uzun vadeli sürdürülebilirliği üzerinde "önemli ve çok boyutlu" etkiler doğurabileceğini belirten Ertürk, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2025 yılında yaklaşık 2,8 milyon tonluk piliç eti üretim kapasitesiyle Avrupa ve Orta Doğu coğrafyasının önde gelen üretici ülkelerinden biridir. Üretilen tavuk etinin yüzde 15–20'si ihraç edilmekte, başta Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri olmak üzere geniş bir pazara ulaşılmaktadır. Sektör, yalnızca ülkemize yıllık yüz milyonlarca dolar döviz girdisi sağlamakla kalmamakta; üretim planlamasının sürdürülebilirliği ve kapasite kullanım oranlarının korunması açısından da ihracata büyük ölçüde bağımlıdır. 2023–2025 dönemi ihracat verileri sektörün hassasiyetini açıkça ortaya koymaktadır."

2022: Yaklaşık 705 bin ton kanatlı eti ihracatı; 2023: Uluslararası fiyat dalgalanmaları nedeniyle 526 bin ton; 2024: 30 Nisan 2024'te uygulanan ihracat sınırlandırması sonrası 451 bin ton; 2025: Üretimdeki artışa rağmen, geçmiş kısıtlamaların etkisiyle 547 bin ton. 2026'da ihraç kapılarının tamamen kapatılması, bu kırılgan yapının daha da olumsuz etkilenmesine yol açabilecektir.

Kanatlı sektörünün uzun vadeli sürdürülebilirliği için, kararın süre ve kapsamının net olarak belirlenmesi, tam durdurma yerine kademeli veya kota esaslı ihracat yönetimi, yem hammaddelerinde dışa bağımlılığı azaltmak için GAP'ın tamamlanması, mısır ve soya üretiminin artırılması, kümes yatırımlarının ve üreticilerin desteklenmesi, hayvansal üretimde girdi maliyetlerini azaltıcı yapısal önlemlerin önceliklendirilmesi, ihracatın dengeleyici bir unsur olarak korunması büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin kanatlı eti üretim kapasitesi ve uluslararası rekabet gücü, sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir gıda arz güvenliği meselesidir."

Kaynak: ANKA

