Kandıra'da Gemide Mahsur Kalan 7 Mürettebat Kurtarıldı - Son Dakika
Kandıra'da Gemide Mahsur Kalan 7 Mürettebat Kurtarıldı

18.09.2025 11:40
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde mahsur kalan 7 mürettebat, Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtarıldı.

MÜRETTEBAT KURTARILDI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi kıyılarına sürüklenen Tanzanya bandıralı RAPID isimli kuru yük gemisinde mahsur kalan 7 mürettebat, bölgede etkili olan rüzgar ve denizdeki aşırı dalgalar nedeniyle botla müdahale edilemeyince, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı. Helikopterle gemiden alınıp kıyıya çıkarılan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "18 Eylül 2025 tarihinde saat 05.55'te İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından 7 personeli ile alçı yüklü Tanzanya bayraklı ve 81 metre uzunluğundaki RAPID isimli ticari geminin Kocaeli/Kefken Pembe kayalıklar mevkiinde, karaya oturduğu ihbarı bildirilmiştir. Alınan ihbara istinaden, denizden müdahale etmek maksadıyla, TCSG-910 Sahil Güvenlik botu, havadan müdahale etmek maksadıyla, TCSG-504 Sahil Güvenlik helikopteri, karadan müdahale etmek maksadıyla, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-21, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-04, TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığı görevlendirilmiş olup Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İtfaiye ve Jandarma ekiplerine bilgi verilmiştir. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından RAPID isimli ticari gemide bulunan 7 mürettebatın tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir. RAPID isimli ticari geminin karaya oturmasından kaynaklı herhangi bir çevre kirliliği oluşmamıştır" denildi.

Ardacan UZUN/KANDIRA (Kocaeli),

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Acil Durum, Denizcilik, Güvenlik, Tanzanya, Kandıra, Kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

