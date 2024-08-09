Kandıra\'da Tüm Plajlarda Denize Giriş Yasaklandı

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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, hava ve deniz şartları nedeniyle Kerpe ile Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki Kerpe ile Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 1 gün süreyle denize girmek yasaklandı. İlçedeki Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar ve Seyrek Halk plajlarını kapsayan yasakla ilgili kaymakamlık açıklama yaptı. Açıklamada, "Hava-deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.