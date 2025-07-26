Kanseri Yenen Yasin'den Halı Saha Maçı - Son Dakika
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Kanseri Yenen Yasin'den Halı Saha Maçı

26.07.2025 14:12
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Yasin Belen, kanseri yendikten sonra halı sahada maç düzenleyerek umut verdi. Galibiyetle ayrıldı.

İstanbul kanseri yenen Yasin Belen'in, sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine halı sahada maç düzenlendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, gördüğü tedavinin sonrası kanseri yenen Yasin Belen'in (27) sosyal medyadan "Arkadaşlar ben kanseri yendim, halı saha maçı yapmak istiyorum, gelebilir misiniz" paylaşımı üzerine harekete geçti.

Esenyurt'ta yaşayan Belen'in isteğini gerçekleştirmek için Bakırköy Kartaltepe Spor Tesisi'nde, İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen hastaneler arası futbol turnuvasının final maçı öncesi halı sahada özel bir maç yapıldı.

Sağlık çalışanları ve eski futbolculardan oluşan oyuncuları karşı karşıya getiren müsabakada sahaya çıkan Yasin Belen, bir gol atarken takımı da maçı 3-2 kazandı.

Maçın ardından oyuncular ve destek için gelenlerle birlikte gökyüzüne balon bırakıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ile daha önce kanseri yenen, hayali gerçekleştirilerek kendisi için gökyüzüne balon bırakılan 3 yaşındaki Ali Asaf ve ailesi de destek için maçı izledi.

Güner, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak düzenlenen ve sağlık çalışanlarının oynadığı turnuvanın finalinin, oynanan bu oyunla daha da anlamlı hale geldiğini söyledi.

Sağlıklı yaşamın önemine dikkati çeken Güner, "Sadece sağlıklı yaşamı, fiziksel aktivitenin arttırılmasını göstermek amaçlı değil, hem kanserle nasıl mücadele ettiğimizi hem de motivasyonun, oradaki mutluluğun ve uyumun beraber gösterildiğinde hastalıkların ne kadar rahat yenilebileceğini göstermiş olmak için bugün birlikte umuda dedik, Yasin ve Ali Asaf kardeşimizle." ifadelerini kullandı.

Güner, sporun, bağımlılığın, obezitenin, diyabetin ve hipertansiyonun en büyük düşmanı olduğunu, sporla sürdürülen yaşamın kişiyi birçok hastalıktan koruduğunu belirterek, bir hastalıkla karşı karşıya kalındığında da motivasyonun yüksek tutulması gerektiğini aktardı.

Oynanan bu maçın, gösteri maçı olduğunu dile getiren Güner, şöyle devam etti:

"Gösteri maçından çok daha sert, çok daha çekişmeli geçti. Forvetimiz Yasin'di, çok güzel gol attı. Hem de Trabzonsporlu olmasından kaynaklı herhalde çok güzel oynadı ve galibiyet de Yasin'e yakıştı. Bütün hastalarımıza şifalar diliyorum. Biz İstanbul'un sağlık ailesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı olarak Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Bakanımızın önderliğinde bütün hastalarımızın yanındayız. Ama en başta şunun altını çizmek istiyoruz, kanserde erken teşhisin, taramaların önemini, sağlıklı yaşamı ve yaşamı korumanın, sağlığı korumanın önemini vurgulamak istiyoruz."

"Güçlü olmalarını ve mücadeleyi bırakmamalarını istiyorum"

Yasin Belen ise Sağlık Bakanlığına ve İl Sağlık Müdürlüğüne isteğini gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

Halı sahalara ve spora yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Belen, "Dönüş olacağını açıkçası bu kadar beklemiyordum ama çok mutlu oldum. İnsanlara güç verebildiysem, biraz da olsa umut verebildiysem ne mutlu bana. İnşallah bu bir akım olarak devam eder Ali Asaf, ben, diğerleriyle beraber gider. İnşallah diğerlerine de umut olup onları da iyileştirebiliriz. Onların güçlü olmalarını ve mücadeleyi bırakmamalarını istiyorum. Güzel, sevdiği şeyleri yapmaya devam etsinler. Zor değil, inansınlar pes etmesinler, beraber halı saha oynamaya devam edeceğiz. Zor da olsa gol atabildim. Eski gücüm yok ama formuma yavaş yavaş döneceğime inanıyorum. Yeşil sahalara güçlü bir şekilde döneceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

istanbul, Sağlık, Futbol, Güncel, Belen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanseri Yenen Yasin'den Halı Saha Maçı - Son Dakika

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