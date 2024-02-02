Kanserli Çocuklar İçin İnternet Sitesi Tasarlandı

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İZMİR'de yaşayan 17 yaşındaki Atatürk Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Yiğit Kaan Kızlıer, uzun süre hastanede yatarak tedavi gören kanser hastası çocuklar için bir internet sitesi tasarladı. Kızlıer, internet sitesiyle kanserli çocukların birbirleriyle etkileşimde bulunmalarına aracılık yaptığını belirterek, "Hangi alanda destek verebileceğini görenler ihtiyaç sahiplerinin kişisel bilgilerinden iletişime geçiyor. Eğitim ağırlıklı ihtiyaçlar var. Ama bazı kişiler ilaç, kırtasiye malzemesi talebinde de bulunuyor" dedi.

Görme engelli kişilerde kanserin az görüldüğü bilgilerinden yola çıkarak 'Melatonin Beyin Kanserini Öldürür mü?' projesiyle uluslararası yarışmalarda birçok ülkede madalya kazanan Atatürk Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Yiğit Kaan Kızlıer, kanserle mücadele eden çocuklar için internet sitesi hazırladı. Kanserli çocukların eğitim, sağlık, kırtasiye ve ilaç desteği ile sosyal çevrelerini genişletmelerine ve birbirleriyle etkileşimde bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanan 'https://aydinlikgelecek.org.tr/' adlı site, ders almak isteyen öğrencileri, ders vermek isteyen öğretmenleri, ilaç, kırtasiye, tedavi yardımı ve sosyal destek arayan çocukları gönüllülerle buluşturuyor.

İzmir Biyotıp ve Genom- Ege Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nde kanser üzerine staj ve proje çalışmaları yapan Yiğit Kaan Kızlıer, "Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kanser hastasına gönüllü olarak ders veriyordum. Ama sadece bir kişiye destek oluyordum. Bu site sayesinde daha fazla kişiye ulaşabilirim, diye düşündüm ve böyle bir platform hazırladım. Siteye girince gönüllü olmak istiyorum, kısmına başvuru yapılıyor. Siteye üye olduktan sonra gönüllüler, istedikleri yaş gruplarında kimlerin yardım talep ettiğini görebiliyor. Siteden bu bilgileri alıp birbirleriyle iletişime geçerek zoom üzerinden ders yapabiliyorlar" dedi. Platformun geçen ekim ayında aktif hale geldiğini ifade eden Yiğit Kaan Kızlıer, kullanıcı sayısının her geçen gün arttığını belirtip, "Geçenlerde Tepecik Hastanesi'ndeki bir hastanın kan ihtiyacı için bu siteden duyuru paylaştım. Birkaç saat içinde aranan kan bulundu" diye konuştu.

'PARA ALIŞVERİŞİ YOK'

Her hafta YouTube kanalında kanser konusunda uzman bir kişiyle röportaj yaparak görüntüyü siteye yüklediğini de kaydeden Kızlıer, ağırlıklı ihtiyacın eğitim üzerine olduğunu dile getirip şöyle devam etti:

"Gönüllüler sitedeki yardım taleplerini ana sayfadan görüyor. Hangi alanda destek verebileceğini görenler ihtiyaç sahiplerinin kişisel bilgilerinden iletişime geçiyor. Eğitim ağırlıklı ihtiyaçlar var. Ama bazı kişiler ilaç, kırtasiye talebinde bulunuyor. Herhangi bir para alışverişi yok. Tepecik Hastanesi'ndeki hastalar site nedeniyle bana çok teşekkür etti. Geri dönüşler gayet olumlu. Çünkü daha önce herkesi bir araya getirebilecek bir sistem yoktu. Eğitim de çok önemli. Ama hastanede tedavi görenler kendi yaş gruplarından çok uzakta kalabiliyordu. Eğitimin yanı sıra sosyal ihtiyaçlarını giderebilmeleri için onlara destek olmak istedim. Bazı ilaçlar ailelerin ödeyebileceği rakamların üzerinde oluyor. Hastane sahipleri kardeşlerimize ilaç desteği sağlayabilirse çok sevinirim. Chicago Üniversitesi'nden, Johns Hopkins'den, İstinye Üniversitesi'nden ve Teksas'tan bilim insanları bu çocuklara destek olmak için yayın yaptılar. Bu şekilde YouTube kanalına misafir olup bu çocuklara destek olmak isteyen hocalara da kapım her zaman açık."