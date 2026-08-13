Kapadokya'da Tarihi Mozaikler Keşfediliyor - Son Dakika
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Kapadokya'da Tarihi Mozaikler Keşfediliyor

Kapadokya\'da Tarihi Mozaikler Keşfediliyor
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Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, İncesu'daki Geç Roma-Bizans mozaik kazılarını inceledi.

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Kayseri'nin İncesu ilçesinde Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıların bulunduğu alanda yürütülen çalışmalarla ilgili kazı ekibinden bilgi aldı.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinin Örenşehir Mahallesi'nde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait yapıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Aslanbay, kazının bilimsel danışmanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazı çalışmasında yer alan ekibe teşekkür eden Aslanbay, "Kapadokya'da toprağın altında saklanan bu köklü sivil mimari örneklerinin açığa çıkarılması, bölgemizin tüm tarihsel katmanlarının bilimsel olarak çözümlenmesine ve kültür mirasımızın bütüncül biçimde anlaşılmasına önemli katkılar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Örenşehir, Kültür ve Turizm Bakanlığınca mart ayında "ören yeri" ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapadokya'da Tarihi Mozaikler Keşfediliyor - Son Dakika

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