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Kapaklı'dan İskenderun'daki depremzede öğrencilere bayram hediyesi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı Gazi İlkokulu tarafından düzenlenen "Bayram Hediyen Bizden" projesi kapsamında Hatay İskenderun'daki depremzede ilkokul öğrencilerine 180 adet el işi örme oyuncak hediye edildi.

Kapaklı Gazi İlkokulu Müdürü Erdal Öztürk, İngilizce Öğretmeni Nazlıgül Kurt ve 27 öğrenci velisi tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesindeki depremzede ilkokul öğrencilerini mutlu etmek ve bayram sevinci yaşamalarını sağlamak amacıyla "Bayram Hediyen Bizden" projesi başlatıldı.

180 adet el emeği hediye üretildi

Mart ayında başlatılan proje kapsamında Kapaklı Belediyesi Emek Sepeti Kuruluşu Eğitmeni Süreyya Öztürk ve kursiyerler ile ortak çalışma yürütülerek 180 adet el emeği örgü oyuncak üretildi. Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı tarafından yapılan görüşmeler sonrasında yapılan el emeği ürünlerin İskenderun 100. Yıl İlkokulu'nda bulunan depremzede öğrencilere hediye edilmesine karar verildi.

"Hediyeleri üreten herkese teşekkür ederiz"

El emeği ürünleri üreten ve proje kapsamında çalışan herkese teşekkür eden Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı, "Kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan ve deprem bölgesindeki öğrencilere yollayacağımız hediyeleri yapan herkese teşekkür ederiz. Başta okul müdürümüz ve öğretmenimiz olmak üzere Kapaklı'da bulunan bu projenin gerçekleştirmesinde emeği geçen herkese Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına teşekkür ederim, Allah sizden razı olsun" dedi.

"27 öğrenci velisi bize destek oldu"

Hediyelerin depremzede çocuklara ulaşmasıyla daha da mutlu olacaklarını söyleyen Kapaklı Gazi İlkolulu Müdürü Erdal Öztürk, " "Bayram Hediyeniz Bizden" projesi ile depremzede öğrencilerimize hediye göndermeyi amaçladık. Bu proje bizi çok heyecanlandırdı. Biz de bu projeyi Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı ile paylaştık. Milli eğitim müdürümüzün katkılarıyla proje hayata geçti. Emek Sepeti kuruluşu ve kendi okulumuzdan da 27 öğrenci velisinin bire bir çalışmaları bizleri çok mutlu etti. İnşallah bayram hediyelerimiz depremzede çocuklara ulaştığında da bizler çok mutlu olacağız" diye konuştu.

"Projemizin amacı depremzede çocukları sevindirmekti"

Projenin düzenlenmesinde ve hayata geçirilmesinde emeği olan Kapaklı Gazi İlkokulu İngilizce Öğretmeni Nazlıgül Kurt, "Biz depremzede çocuklara bayram hediyesi verme düşüncesiyle yola çıktığımız zaman velilerimizin bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyorduk. Belediyemizin Emek Sepeti kuruluşunda görevli olan Süreyya hocamız hiç tereddüt etmeden bizlere yardımcı olmayı kabul etti. Bu projenin gerçekleşmesinde büyük destekleri oldu. Projemizin amacı çocuk sevindirmekti. Katılan ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler çocuk sevindirmek istedik, umarım çok sevinirler" ifadelerini kullandı.

"Velilerimiz çocuklarından feragat edip bu çalışmaya katkıda bulundu"

Düzenlenen projeye davet edildiğinden dolayı teşekkür eden Kapaklı Belediyesi Emek Sepeti Kuruluşu Eğitmeni Süreyya Öztürk, "Düzenlenen projeye beni dahil ettikleri için okul müdürümüze, öğretmenimize ve tüm velilere çok teşekkür ediyorum. Tüm velilerimizin ve kursiyerlerin ellerine sağlık. Zamanlarından, evlerinden ve çocuklarından feragat edip bu çalışmaya katkıda bulundular. İnşallah bunun gibi çalışmaların devamını bekliyoruz" dedi.

"İftarda, sahurda hediyelerimizi ürettik"

Günün her saatinde hediyeleri üretmek için çalıştıklarını ifade eden Kapaklı Gazi İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Yılancı, "Bu projemize depremzede çocuklara bayram hediyesi vermek amacıyla başladık. El emeği hediyelerimizi velilerimizin katkılarıyla ürettik. Ramazan ayı olmasına rağmen iftarda, sahurda ürünlerimizi üreterek güzel bir katkı sağladık" diye konuştu.