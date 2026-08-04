Kapalı Kahvehanede Kahvaltı Yapan Aile, Not ve 100 TL Bıraktı

Pamukova ilçesinde sabah saatlerinde kapalı olan kahveye gelen aile dışarıda bulunan masalara oturarak kahvaltı yaptı. Kahvenin dışında bulunan çeşmeden su alana aile, 'Kardeşim, suyunu kullandık, masalarında kahvaltı yaptık. Hakkını helal et' yazılı not ile birlikte 100 TL bıraktı.

"KARDEŞİM HAKKINI HELAL ET"

Sabah erken saatlerde Pamukova ilçesi Üçevler Mahallesi'nden geçen D-650 kara yolu üzerinde bulunan kapalı kahvehaneye gelen aile, iş yerinin dışında bulunan masalara oturarak kahvaltı yaptı. Kahvehanenin dışında bulunan çeşmeden de su içen aile ayrılırken iş yerinin kapısının altından üzerinde 'Kardeşim, suyunu kullandık, masalarında kahvaltı yaptık. Hakkını helal et' yazılı not ile birlikte 100 TL bıraktı.

"HELAL OLSUN KARDEŞİM"

Sabah iş yerine geldiğinde not ve para ile karşılaşan kahvehane sahibi Nuri Gür duygu dolu anlar yaşadı. Gür, "Sabah kahvehaneyi açtım ve kapının altında bulduğum not beni gerçekten duygulandırdı. Helal olsun kardeşim" dedi.