Kaplan Suç Davası: Duruşma 18 Kasım'a Ertelendi - Son Dakika
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Kaplan Suç Davası: Duruşma 18 Kasım'a Ertelendi

Ayhan Bora Kaplan ve 60 sanığın yargılandığı davanın duruşması 18 Kasım'a ertelendi.

11.11.2024 11:46
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, tutuklu sanıklar Bora Kaplan ve Barış Kurt'un avukatlarının değiştiğini görünce duruşmada 3 avukat sınırının olduğunu hatırlatarak, bu durumda dosyada bulunan başka bir avukatın çekilmesi gerektiğini belirtti.

Sanık avukatları, Ceza Muhakemesi Kanunu'na uygun olarak duruşmada sadece 3 avukatın hazır bulunduğunu, dosyada ismi geçen avukatların bu sayıyı geçmemek şartıyla duruşmaya katılabileceklerini dile getirerek, bu duruma itiraz etti.

Kısa karar kuran mahkeme, müdafilerin duruşmaya kabulüne karar verdi.

Mahkeme Başkanı Güven, önceki celselerde avukatların "reddi hakim talebi"ni 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin reddettiği bilgisini vererek bu karara itiraz edilebileceğini söyledi.

Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu söz alarak, "Hakimin reddine yönelik dilekçemizdeki taleplerimizi tekrar ediyoruz. Dilekçede yazılı sebeplerle hakimin çekilmesini istiyoruz. Davayı uzatmak gibi bir niyetimiz yok." dedi.

Bunun üzerine tutuklu sanık Kaplan da karara itiraz ettiğini, Mahkeme Başkanı Güven'in adaletli davrandığını düşünmediğini ifade etti.

Beyanların ardından Mahkeme Başkanı Güven, cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "reddi hakim talebi"nin reddedilmesi kararına yapılan itiraz sürelerinin dolmadığını ve kararın kesinleşmediğini belirterek, karar kesinleşinceye kadar yargılamanın durmasını, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, yakalamalı sanıkların haklarındaki yakalamanın beklenilmesine ve duruşmanın uygun görülecek tarihe bırakılmasına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, "reddi hakim talebi"nin kesinleşme kararının beklenmesine, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, yakalamalı sanıkların infazının beklenmesine, sanık ve avukatlara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamalarına yönelik süre verilmesine hükmetti.

Duruşma 18 Kasım'a ertelendi.

Davanın geçmişi

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, 12 kişi "müşteki", 61 kişi de "sanık" sıfatıyla yer aldı. Suç örgütünün kurucusu ve yöneticisinin "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan, diğer yöneticilerin ise sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik olduğu bildirildi.

İddianamede, suç örgütünün Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaplan Suç Davası: Duruşma 18 Kasım'a Ertelendi - Son Dakika

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