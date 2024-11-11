Kaplan Suç Örgütü Davası 18 Kasım'a Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaplan Suç Örgütü Davası 18 Kasım'a Ertelendi

Kaplan Suç Örgütü Davası 18 Kasım\'a Ertelendi

Ankara'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik yargılama, reddihakim itirazı nedeniyle ertelendi.

11.11.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu, 61 sanığın yargılandığı davada, reddihakim talebinin reddine yapılan itiraz sonucunun beklenmesi nedeniyle duruşma 18 Kasım'a ertelendi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı Mehmet Güven, tutuklu sanıklar Bora Kaplan ve Barış Kurt'un duruşma salonunda bulunan avukatlarının değiştiğini gördükten sonra duruşmada 3 avukat sınırı olduğunu, bu nedenle dosyada bulunan 1 avukatın çekilmesi gerektiğini belirtti. Sanık avukatları, Ceza Muhakemesi Kanunu'na uygun olarak duruşmada sadece 3 avukatın hazır bulunduğunu, dosyada ismi geçen avukatların bu sayıyı geçmemek şartıyla duruşmaya katılabileceklerini belirterek itiraz etti. Bu durum üzerine kısa karar kuran mahkeme, müdafilerin duruşmaya kabulüne karar verdi.

Mahkeme Başkanı Güven, önceki celselerde avukatların reddihakim talebinin 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin reddettiği bilgisini paylaşarak, bu karara itiraz edilebileceğini söyledi. Bunun üzerine Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu söz alarak, "Hakimin reddine yönelik dilekçemizdeki taleplerimizi tekrar ediyoruz. Dilekçede yazılı sebeplerle hakimin çekilmesini istiyoruz. Davayı uzatmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Tutuklu sanık Bora Kaplan da karara itiraz ettiğini belirterek, mahkeme başkanının adaletli davrandığını düşünmediğini söyledi.

SANIKLARIN MEVCUT HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Beyanların ardından mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin reddihakim talebinin reddedilmesi kararına yapılan itiraz süresinin dolmadığını ve kararın kesinleşmediğini belirterek, karar kesinleşinceye kadar yargılamanın durmasını, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, yakalamalı sanıkların haklarındaki yakalamanın beklenilmesine, duruşmanın uygun görülecek tarihe bırakılmasına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, reddihakim talebinin kesinleşme kararının beklenmesine, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, haklarında yakalama kararı olan sanıkların ise infazının beklenmesine, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamalarına yönelik sanık ve avukatların süre verilmesine hükmetti. Duruşma, 18 Kasım'a ertelendi.

İDDİANAME

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D.'nin beyanları üzerine açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 12 kişi müşteki, 61 kişi de sanık sıfatıyla yer aldı. Suç örgütünün kurucusu ve yöneticisinin sanık Bora Kaplan, diğer yöneticilerinin ise sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik olduğu bildirildi.

İddianamede, suç örgütünün Bora Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T., Murat Y., Serhat T. ve Serdar H.'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D.'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E.'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S.'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B.'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Ayhan Bora Kaplan, Soruşturma, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaplan Suç Örgütü Davası 18 Kasım'a Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi
12:52 Mehmet Ali Erbil’in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:33 Muslera, Mourinho’ya kapıyı gösterdi Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 14:18:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kaplan Suç Örgütü Davası 18 Kasım'a Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.