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Kar, güneş, manzara ve eğlence Abant'ta - Son Dakika
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Kar, güneş, manzara ve eğlence Abant'ta

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu ziyaretçilerle doldu. Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan park, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunları ve çocuklar karlı havada keyifli anlar yaşadı. Ancak kış lastiği bulunmayan vatandaşlar yollarda kaldı.

15.01.2024 - 11:20,  Güncelleme: 11:23
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Kar, güneş, manzara ve eğlence Abant'ta

BOLU – Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu ziyaretçilerle doldu. Kimi vatandaş şambrellerle kayarak eğlenirken kimi vatandaş ise yolda kaldı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı tabiat parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinde tercihi haline gelen Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler karlı havada keyifli anlar yaşadılar. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Abant'a aileleriyle birlikte gelen çocuklar ise kayak keyfini doyasıya yaşadı.

Öte yandan, Abant Gölü Milli Parkı'na gelmek isteyen ancak kış lastiği bulunmayan vatandaşlar ise yollarda kaldı. Yolda kalan vatandaşların yardımına çevredekiler koştu. Yolda kalan araçlar başka araçlarla çekilerek bulundukları yerden çıkartıldı. İstanbul'dan gelen Selçuk Özgün, "Doğası görseli çok güzel. Çocuklarımız eğleniyor. Şambrellerle kayıyor. Bolu'yu çok seviyoruz" dedi.

Kar, güneş, manzara ve eğlence Abant\'ta
Kaynak: İHA
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