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Hakkari'de kar nedeniyle kapanan yolda hasta çocuk tedaviye ulaştırıldı - Son Dakika
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Hakkari'de kar nedeniyle kapanan yolda hasta çocuk tedaviye ulaştırıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ateşi yükselen 2,5 yaşındaki Evrim Şen, kar nedeniyle kapanan yolda ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmak için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yaparken, sağlık ekipleri de minik Evrim'in yanına ulaştı. Minik Evrim, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Hakkari\'de kar nedeniyle kapanan yolda hasta çocuk tedaviye ulaştırıldı
13.01.2024 - 22:08,  Güncelleme: 22:22
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ateşi yükselen 2,5 yaşındaki Evrim Şen, kar nedeniyle kapanan yolda ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı.

Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünün Çobanpınar mezrasında ateşi yükselen minik Evrim Şen için yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. İl Özel İdaresi ekipleri de kendilerine ulaşan bilgi üzerine 3 saatlik çalışmayla yolu açtı, sağlık ekipleri de köye ulaştı. Minik Evrim, yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik Evrim'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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