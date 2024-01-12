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Kar yağışı nedeniyle zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Kar yağışı nedeniyle zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

KAYSERİ-Malatya yolunda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç karıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

12.01.2024 - 20:50,
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KAYSERİ- Malatya yolunda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kayseri-Malatya yolunun girişi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan sürücülerin kontrolünden çıkan 3 TIR ve 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kar yağışı nedeniyle zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kar yağışı nedeniyle zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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