Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

29.01.2026 10:31
Türkiye genelinde yalancı bahar sona eriyor; hafta sonu ve yeni haftayla birlikte sıcaklıklar hızla düşerken, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte önce sulu kar ardından hafif kar bekleniyor. Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı yaparken, Trakya'dan başlayarak kış soğuğunun yeniden etkili olacağı bildirildi.

Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yurt genelinde hakim olan yalancı bahar, hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde yerini kış soğuğuna bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni haftada önce sulu kar, ardından hafif kar beklendiğini bildirdi.

KARA KIŞ GERİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriş yapıyor. Geçen hafta yurt genelinde etkili olan bahar havasının hafta sonundan itibaren yerini tekrar kışa bırakması bekleniyor. Yağışların bugün batı illerinin büyük çoğunluğunda etkisini göstermesi bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinde de sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun ise kar yağışlı olması öngörülüyor.

20 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, 20 ile de sarı kodlu uyarı yaptı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. O iller şöyle sıralandı: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Karaman, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

YENİ HAFTADA DONACAĞIZ

Pazartesi gününden itibaren Trakya'dan başlayarak havaların soğumaya başlaması ve karın tekrar gelmesi bekleniyor. Bugün Kırklareli ve Edirne'de 12 derecelerde olan hava sıcaklığı pazartesi günü sıfırın altında 1 dereceye kadar düşecek. 15 dereceleri gören İstanbul'da ise hafta başında hava sıcaklığının 5 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

SALI GÜNÜ HAFİF KAR VAR

Salı günü bir kademe daha gerilemesi beklenen hava sıcaklığı nedeniyle İstanbul'da hafif kar yağışı da görülecek. Çarşamba günü hava sıcaklığının 0 dereceye düşmesi beklenen kentte parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

  • Mh459267 Mh459267:
    SONDAKİKA...BAZI HABERLERİNİZİN DEVAMINDA YORUM KÖŞESİNİ NEDEN KAKDIRDIĞINIZI BİLMİYOR DEĞİLİZ! ZOR DA OLSA KALDIRMANIZI ANLIYORUZ. EL MAHKUM 0 0 Yanıtla
