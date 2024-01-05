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Kara yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi'nde etkili oldu: Araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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Kara yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi'nde etkili oldu: Araçlar mahsur kaldı

Van'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipiye dönüştü. Kurubaş Geçidi ve Güzeldere Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı, bazıları yoldan çıktı, bazıları geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kara yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi\'nde etkili oldu: Araçlar mahsur kaldı
05.01.2024 - 21:41,
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Kara yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi'nde etkili oldu: Araçlar mahsur kaldı

Zinrsiz yola çıkan bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı

VAN - Van'da akşam saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve tipinden dolayı sürücülere zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yoldan çıkarken, bazıları ise geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri ise bölgede çalışmalarını aralıksız yürütüyor

Kaynak: İHA
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