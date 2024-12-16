Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

16.12.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne- Kırklareli yolu 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Edirne- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul-Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılarak ulaşım, kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametinde kavşak yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Köşk- Yenipazar kavşakları 14. kilometresinde şev çalışmaları nedeniyle 12.00-13.00 saatlerinde Aydın ve Denizli istikametlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 4. kilometresindeki Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde yapılacak aydınlatma ve otomasyon çalışmaları sebebiyle ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Samsun çevre yolunun Ankara, Ordu, Sinop yol ayrımında bulunan Yeşilkent Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor. Ankara'dan Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Afyonkarahisar- İzmir yolunun 40. kilometresindeki Karahisar Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılarak sürücüler, yan yola yönlendiriliyor.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ-Maden ayrımı-Hazar yolunun 5. kilometresinde Hazar Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle ulaşım, servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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