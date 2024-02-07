Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe- Urla kavşakları 21-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerinde Gaziantep Doğu Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Sakarya- Hendek yolunun 4-5. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Aksaray- Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Lapseki-Biga yolunun 12-14. kilometrelerinde Biga-Lapseki istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Fatsa- Ordu yolunun 13-14. kilometrelerinde (Nefise Akçelik Tüneli çıkışı) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Maçka yolunun 3. kilometresinde (Yeni Otogar mevkisi) baş üstü levha montaj çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Akseki-Alacabel yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
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