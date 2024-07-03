Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Adapazarı-Karasu kavşaklarından Ankara-İstanbul istikametine yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım iki yönlü olarak sağlanacaktır. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16-20. kilometrelerindeki bakım çalışmaları sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler sol şeride yönlendirilecektir. TAG Otoyolu'nun 97-101. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü olarak devam edecektir. Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülecektir. Kayseri-Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilecektir. Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilecektir. Malatya-Sivas devlet yolunun 60. kilometresindeki Yeni Tohma Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak Eski Tohma Köprüsü'nden sağlanacaktır. Trabzon-Rize yolunun 25. kilometresindeki Araklı Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılacağından Rize yönündeki tüp saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılacak ve sürücüler servis yoluna yönlendirilecektir. Korkuteli-Elmalı yolunun 28. kilometresinde patlatmalı kazı çalışması yapılacağından bugün 10.00-17.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacaktır. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak sağlanacaktır.

03.07.2024 08:21
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı- Karasu kavşakları Ankara- İstanbul istikametinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle çalışmalar esnasında ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanacak.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 16-20. kilometrelerinde (Kuyucak- Buharkent kavşakları kesimi) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler sol şeride yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun 97-101. kilometrelerinde (Adana Doğu-Misis kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım 2'şer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri- Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Malatya- Sivas devlet yolunun 60. kilometresindeki Yeni Tohma Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak Eski Tohma Köprüsü'nden sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 25. kilometresindeki Araklı Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple bölünmüş yolun Rize yönündeki tüpü saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı. Sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28. kilometresinde (Özdemir Mahallesi mevkisi) patlatmalı kazı çalışması yapılıyor. Bu nedenle bugün 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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