Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor. Çeşitli otoyol ve devlet yollarında gerçekleştirilen çalışmalar sebebiyle bazı kesimler trafiğe kapatılmış veya yönlendirmeler yapılmıştır.

22.08.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Körfez-İzmit Batı kavşakları İstanbul- Ankara istikameti 73-81. kilometrelerinde, 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı çalışmaları yapılacak. Bu nedenle O-4 TEM Otoyolu tamamen trafiğe kapatılarak, sürücüler Körfez Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde derz çalışması sebebiyle Ulukışla-Aksaray yönü ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Adana yönünden devam ediyor.

Muğla- Denizli yolunun 56-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun- Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya- Burdur devlet yolunun 6-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sol yoldan iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir- Dursunbey devlet yolunun 34-35. kilometrelerindeki çökme nedeniyle bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer kesimden iki yönlü sürdürülüyor.

Kastamonu- Bartın il sınırı-Pınarbaşı- Azdavay yolunun 27-46. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karaman çevre yolunun 0-4. ve 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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