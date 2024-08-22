Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Körfez-İzmit Batı kavşakları İstanbul- Ankara istikameti 73-81. kilometrelerinde, 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı çalışmaları yapılacak. Bu nedenle O-4 TEM Otoyolu tamamen trafiğe kapatılarak, sürücüler Körfez Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde derz çalışması sebebiyle Ulukışla-Aksaray yönü ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Adana yönünden devam ediyor.

Muğla- Denizli yolunun 56-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Samsun- Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya- Burdur devlet yolunun 6-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sol yoldan iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir- Dursunbey devlet yolunun 34-35. kilometrelerindeki çökme nedeniyle bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer kesimden iki yönlü sürdürülüyor.

Kastamonu- Bartın il sınırı-Pınarbaşı- Azdavay yolunun 27-46. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karaman çevre yolunun 0-4. ve 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.