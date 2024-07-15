Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltılıyor. Denizli-Serinhisar yolunda yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Polatlı-Yunak yolunun Polatlı şehir geçişi bölümünde üstyapı yapım onarım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Mersin-Adana yolunda Liman-Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor. Arhavi-Hopa-Sarp yolunda yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması sebebiyle Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatıldı. Seydikemer-Söğüt yolunda yol yapım çalışmaları devam ediyor. Zonguldak-Devrek yolunda şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Osmancık-İskilip ve Bingöl-Solhan yollarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Muradiye-Çaldıran yolunda BSK kaplamalı bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor.

15.07.2024 08:47
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşakları 0-193. kilometrelerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltılıyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Polatlı-Yunak yolunun 3-5. kilometrelerinde (Polatlı şehir geçişi) arasındaki üstyapı yapım onarım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Polatlı-Yunak istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı karşı yönden iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü olarak devam ediyor.

Mersin- Adana yolunun 0-1. kilometrelerinde, Liman-Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında, köprü genleşme derzleri onarımı nedeniyle trafik akışı liman D kapısı ayrım kolundan kontrollü sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde ve Bingöl- Solhan yolunun 1-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muradiye-Çaldıran yolunun 38-43. kilometrelerinde BSK kaplamalı bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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