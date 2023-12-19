Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Ücret Toplama İstasyonu'nda eski gişeler ve kanopilerin yıkım çalışmaları nedeniyle Kurtköy gişelerinden otoyola giriş kapatıldı. Bu bölgede sürücüler Orhanlı gişelerine yönlendirilerek, ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 1. kilometresindeki Hamamçayı Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2-3. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönünde saat 21.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10, Samsun- Ordu yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Uşak-Sivaslı- Denizli yolunun 18-20. kilometrelerinde Banaz Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Eskişehir- Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım ve onarım çalışması nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.