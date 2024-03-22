Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- Ankara yolunun 3-6. kilometrelerindeki Kozluk Kavşağı mevkisinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle ulaşıma Aydın-Denizli istikametinde orta ve sol şeritlerden izin veriliyor.
Ankara- Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Samsun- Ordu yolunun Ünye Çevre Yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpünde yapılan bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, diğer tüpten iki yönlü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresinde deniz tahribatı dolayısıyla bölünmüş yolun Tirebolu- Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Harmancık-Tavşanlı- Kütahya yolunun 2-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak- Devrek yolunun 4-5. kilometresinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.
Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Kara yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle dikkatli olunmalı - Son Dakika
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye ormanları fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından düzenlenen panele konuşmacılar, ormanların önemi ve korunması hakkında bilgiler verdi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 10.150,50 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi. Teknik açıdan endeks kontratında 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğu belirtildi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, KYK Gebze Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında buluştu. Vali Yavuz, öğrencilerle birlikte iftar yemeği yedi ve öğrencilerin talep ve sorunlarını dinleyerek tavsiyelerde bulundu. İftarın ardından yurt yetkilileriyle yapılan toplantıda çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Özel Halk Otobüsleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelerek ulaşım hizmetlerini geliştirdiklerini ve otobüs filosunu genişlettiklerini açıkladı.
Ressam Emrah Yücel'in yeni çalışmalarının yer aldığı 'Bir Okunmayan Mesajınız Var' sergisi, DG Art Gallery & Projects'te sanatseverlerle buluştu. Sergide, 29 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yücel, sergide sevgi, barış ve birlikte var olma ihtiyacını öncelikli olarak resmetmeyi amaçladıklarını belirtti. Sergi, 5 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.
Düzce'de down sendromlu çocuklar Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek, hem merkezi tanıdı hem de gönüllerince eğlendi. Sağlık Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara diş temizliği ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Vali Selçuk Aslan da etkinliğe katılarak destek verdi ve down sendromlu çocuklarla dayanışma içinde olmanın önemine vurgu yaptı.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle Yeşil Düzce Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte özel çocuklarla bir araya geldi.
Adana'da bir kişi, tamirdeki lüks otomobille gezmeye çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip çiğ köfteci ve markete daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çiğ köfteci ve market sahipleri hasarlarının giderilmesini istedi. Kaza sonucunda kimse yaralanmazken, sürücü uykulu olduğunu söyledi.
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