Kara yollarında yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yarın saat 07.00'ye kadar kurumca işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin veriliyor.
TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırı-İzmit Doğu kavşağı arasındaki muhtelif kesimlerde altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle çalışma yapılacağından, Aydın-Denizli istikametinde emniyet ve sağ şeritler trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Karaman- Ermenek yolunun 62-76. ve 82-93. kilometrelerinde yapım, Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli girişi-Kavşak 1 bölgesinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Samsun- Ordu yolunun Ünye Çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer tüpten iki yönlü sağlanıyor.
Artvin- Erzurum yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleşiyor.
Diyarbakır- Mardin yolunun 13-16. ve Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 43-45. kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışmaları dolayısıyla anılan kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Isparta- Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapıları çalışmaları sebebiyle Antalya-Isparta geliş istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Mart ayı hava trafiği rakamlarını açıkladı. Erzurum Havaalanında 2024 yılının üçüncü ayında 616 uçuş gerçekleşti ve toplam 87 bin 251 kişi uçtu. Bir ayda Erzurum Havalimanından 610 iç hat ve 6 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılında aynı dönemde toplam 600 iç hat uçuşu gerçekleşti. Erzurum'da 1 ayda 87 bin 25 iç hatlar ve 226 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2023 yılında aynı dönemde bir ayda 78 bin 664 yolcu hareketi oldu. 1 ay içinde Erzurum Havalimanında 547 ticari uçak trafiği gerçekleşti. 682 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2024 yılının Ocak ayında ise 9 ton kargo trafiği gerçekleşti. Erzurum havaalanında 2024 yılının ilk 3 ayında bin 907 uçuş, 297 bin 732 yolcu ve bin 699 ticari uçuş yapıldı. Bir önceki yıla göre rakamlarda genel anlamda artış olduğu gözlendi.
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