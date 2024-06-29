Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Çerkezköy Kavşağı-Kınalı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma yolu trafiğe kapatılarak ulaşım güney taşıma yolundan iki yönlü sağlanıyor. Denizli-Kale-Muğla yolunun 18-20. kilometrelerinde Beyağaç Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu (Doğu) Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı 11-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor. Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Ortaköy-Bozkır-Kesikköprü yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun Ünye Çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti bakım onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım diğer tüpten iki yönlü devam ediyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Konya-Antalya yolunun 28-34 kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 11-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

29.06.2024 08:23
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy Kavşağı- Kınalı Kavşağı arasında 20.00-07.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma yolu (Edirne istikameti) trafiğe kapatılarak ulaşım, güney taşıma yolundan (İstanbul İstikameti) iki yönlü sağlanıyor.

Denizli-Kale- Muğla yolunun 18-20. kilometrelerinde Beyağaç Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu (Doğu) Kavşağı- Yeniçağa Kavşağı 11-13. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri arası) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ortaköy-Bozkır- Kesikköprü yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye Çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, kontrollü sürdürülüyor.

Konya- Antalya yolunun 28-34 kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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