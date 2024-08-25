Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde çalışmalar nedeniyle trafik akışında değişiklikler yaşanacak.

25.08.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları 0-11. kilometreleri (Bolu Dağı geçişi) İstanbul istikametinde, tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Ankara Caddesi Çiğli istikameti 0-1. kilometrelerindeki bağlantı kolunda genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle 16 Eylül'e kadar ulaşım Altınyol'dan sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Arıt-Aydınlar yolunun 29-35. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Hendek Kavşağı-Gümüşova kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam edecek.

Antalya- Burdur yolunun 6-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışına sol yoldan iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 82-86. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikameti 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Maçka-Çatak-Anayurt yolunun 10-11. kilometrelerinde sanat yapıları yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler yolun 0-13. kilometrelerinde Maçka-Bağışlı-Zigana istikametine yönlendiriliyor.

Sandıklı-Hocalar il yolunun 30-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor. Trafik akışı gün içinde tek şeritten, gece iki şeritten gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

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