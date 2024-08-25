Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları 0-11. kilometreleri (Bolu Dağı geçişi) İstanbul istikametinde, tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Ankara Caddesi Çiğli istikameti 0-1. kilometrelerindeki bağlantı kolunda genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle 16 Eylül'e kadar ulaşım Altınyol'dan sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Arıt-Aydınlar yolunun 29-35. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Hendek Kavşağı-Gümüşova kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam edecek.

Antalya- Burdur yolunun 6-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışına sol yoldan iki yönlü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 82-86. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikameti 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Maçka-Çatak-Anayurt yolunun 10-11. kilometrelerinde sanat yapıları yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler yolun 0-13. kilometrelerinde Maçka-Bağışlı-Zigana istikametine yönlendiriliyor.

Sandıklı-Hocalar il yolunun 30-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor. Trafik akışı gün içinde tek şeritten, gece iki şeritten gerçekleştiriliyor.