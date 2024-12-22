Karabağ Halı Sergisi İstanbul'da

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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Harı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği işbirliğiyle, Karabağ'ın zengin kültürünü yansıtan el dokuması halılar, yarın İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Karabağ'dan İstanbul'a Halı Sergisi ve Söyleşi Programı", TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safveti Paşa Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.

Karabağ halılarını tanıtmak ve bölgenin sanatına ışık tutmak amacıyla düzenlenen sergi, Türkiye ve Azerbaycan'ın dost ve kardeşlik bağını pekiştirecek.

İki ülkenin yöresel lezzetlerinin ziyaretçilere sunulacağı açılış programında, Karabağ kültürü ve sanatı üzerine söyleşiler de düzenlenecek.

Harı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği Kurucu Başkanı Kemale Cabbarova, Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi ve Halı Sanatçısı Elnara Rasulova ve Geleneksel Kumaş Koleksiyoneri ve Araştırmacı Fuad Cebrayılov'un katılımıyla gerçekleşecek söyleşiler bölgenin kültür, sanat ve tarihine ışık tutacak.

Söyleşilerde Karabağ'ın tarihi, dokuma sanatından günümüz sanat sahnesine uzanan yolculuğu ele alınacak.

Sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak.