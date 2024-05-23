Karabağlar Belediye Başkanı Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki Çalışmaları Denetledi - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki Çalışmaları Denetledi

Karabağlar Belediye Başkanı Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi\'ndeki Çalışmaları Denetledi

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir'in örnek tesislerinden biri olacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki çalışmaları denetledi. Tesisin futbol sahası, tribünü, yüzme havuzları ve diğer bölümleri gezildi. Başkan Kınay, tesisin Karabağlar ve İzmir'e değer katacağını ve sporla, kültür ve sanatla vatandaşları buluşturacaklarını belirtti.

23.05.2024 19:06  Güncelleme: 19:59
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(İZMİR)- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir'in örnek tesislerinden biri olacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki çalışmaları denetledi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bu sene faaliyete geçmesi planlanan ve bölgenin en büyük spor tesisi olacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ne giderek, çalışmaları denetleyerek tesisin futbol sahası, çelik çatıyla örtülü tribünü, yüzme havuzları, soyunma odaları ve bölümlerini gezdi.

Her yaştan vatandaşımızı sporla, kültür ve sanatla buluşturacağız

Önümüzdeki aylarda hizmete açılacak tesisin sadece Karabağlar'a değil tüm İzmir'e değer katacağını ve yarınlarımız olan çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmada önemli bir rol üstleneceğini belirten Başkan Kınay, "Karabağlar'da yaşamın her alanına dokunacağız. Bunlardan biri de spor olacak. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan vatandaşımızı sporla, kültür ve sanatla buluşturacağız" dedi. Başkan Kınay Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yanı sıra mahallelerdeki halı saha ve diğer spor alanlarının sayısını artıracaklarını ve bu sayede Karabağlar'da yaşayan gençlerin ve çocukların sportif faaliyetlerle buluşma olanaklarını artıracaklarının altını çizdi.

Amatör spor kulüpleri antrenman yapabilecek

Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki 32 dönüm üzerinde yapımı süren Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nde, resmi spor karşılaşmalarının oynanabileceği ve birçok branşa yönelik açık-kapalı alanlar bulunuyor. Açık alanda, üzeri çelik sistemle örtülü ve 3 bin seyirci kapasiteli tribüne sahip futbol sahası yer alıyor. Tesiste ayrıca 3 açık basketbol sahası, standartlara uygun tenis kortu bulunuyor. Tesiste bulunan alanlara ilişkin Karabağlar Belediyesi, birçok alandaki amatör spor kulüplerinin antrenmanlarını yapabilmeleri için de olanak sağlayacak.

Karabağlar'da yaşayan tüm vatandaşlara açık

İki spor salonunda da ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu ile çocuk eğitim havuzu, basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, jimnastik, güreş gibi branşlara uygun alanlar yer alıyor. Binada ayrıca, sporcular için kondisyon/ antrenman odaları, giyinme-soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, dinlenme alanları, kafeterya, amatör spor kulüp odaları, hakem odası, acil müdahale odası olacak. Tesis aynı zamanda Karabağlar'da yaşayan vatandaşların çeşitli spor branşlarında kurs almalarını sağlayacak. Vatandaşlar sportif aktivitelerle iç içe yaşamasını hedefleyen tesisin yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve bir an önce faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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