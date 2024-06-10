Karabağlar Belediye Başkanı YKS Sınavında Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aileleri ve öğrencileri yalnız bırakmayarak, heyecanlarına ortak oldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 8–9 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'de gençleri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Okulların önlerine Karabağlar Belediyesi'ne ait ikram araçlarının gönderildiği sınav günü Başkan Kınay, okulları ziyaret ederek, çocuklarını bekleyen ailelerle bir araya geldi. Ailelerle sohbet eden Başkan Kınay, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

İkram aracı için teşekkür ettiler

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın ziyaretinin yanı sıra okul önlerindeki ikram araçları dolayısıyla da mutlu olduklarını belirten aileler, özellikle kafe ve benzeri mekanların bulunmadığı bölgelerde, çocuklarını beklerken ikram hizmetinden memnun olduklarını dile getirdi. İlerleyen dönemlerde bu hizmetin artırılması için çalışacaklarını belirten Başkan Kınay, eğitim hayatlarında öğrencilerin yanlarında olacaklarını ve ailelerini destekleyeceklerini ifade etti.

Zabıta denetimini gerçekleştirdi

Ayrıca Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sınavın yapıldığı iki gün boyunca öğrencilerin sınavda dikkatini dağıtacak ses, gürültü, kazı ve inşaat çalışması olmaması için sınav yapılan okulların önünde ve çevresinde denetimler gerçekleştirdi.