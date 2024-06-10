Karabağlar Belediye Başkanı YKS Sınavında Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabağlar Belediye Başkanı YKS Sınavında Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Başkan Kınay, okulları ziyaret ederek, ailelerle sohbet etti ve öğrencilere başarılar diledi. Ayrıca zabıta ekipleri sınavın yapıldığı okullarda denetimler gerçekleştirdi.

10.06.2024 11:35  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aileleri ve öğrencileri yalnız bırakmayarak, heyecanlarına ortak oldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 8–9 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'de gençleri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Okulların önlerine Karabağlar Belediyesi'ne ait ikram araçlarının gönderildiği sınav günü Başkan Kınay, okulları ziyaret ederek, çocuklarını bekleyen ailelerle bir araya geldi. Ailelerle sohbet eden Başkan Kınay, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

İkram aracı için teşekkür ettiler

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın ziyaretinin yanı sıra okul önlerindeki ikram araçları dolayısıyla da mutlu olduklarını belirten aileler, özellikle kafe ve benzeri mekanların bulunmadığı bölgelerde, çocuklarını beklerken ikram hizmetinden memnun olduklarını dile getirdi. İlerleyen dönemlerde bu hizmetin artırılması için çalışacaklarını belirten Başkan Kınay, eğitim hayatlarında öğrencilerin yanlarında olacaklarını ve ailelerini destekleyeceklerini ifade etti.

Zabıta denetimini gerçekleştirdi

Ayrıca Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sınavın yapıldığı iki gün boyunca öğrencilerin sınavda dikkatini dağıtacak ses, gürültü, kazı ve inşaat çalışması olmaması için sınav yapılan okulların önünde ve çevresinde  denetimler gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

Karabağlar, Zabıta, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar Belediye Başkanı YKS Sınavında Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:12:28. #1.11#
SON DAKİKA: Karabağlar Belediye Başkanı YKS Sınavında Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement