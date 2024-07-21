Karabağlar Belediye Başkanı, yürüme engelli ressamı ziyaret etti - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı, yürüme engelli ressamı ziyaret etti

Karabağlar Belediye Başkanı, yürüme engelli ressamı ziyaret etti

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kavacık köyünde yaşayan yürüme engelli ressam Meryem Düzgünkaya'yı evinde ziyaret etti. Başkan Kınay, Düzgünkaya'yı destekleyeceklerini ve resimlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

21.07.2024 17:23  Güncelleme: 18:32
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(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kavacık köyünde yaşayan yürüme engelli ressam Meryem Düzgünkaya'yı evinde ziyaret etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kavacık Köyü'nde sorunları yerinde incelediği sırada Kavacık Muhtarı Hüseyin Yalçın ile birlikte köyde yaşayan yürüme engelli ressam Meryem Düzgünkaya'yı ziyaret etti. Sanatçı Düzgünkaya'nın yapmış olduğu resimleri yakından inceleyen Başkan Kınay, Meryem Düzgünkaya'yı her zaman destekleyeceklerini ifade etti.

Başkan Kınay'dan destek mesajı

Meryem Düzgünkaya'nın atölyesini gezen Başkan Kınay, eserleri çok beğendiğini ifade ederek sanatçıyı her zaman destekleyeceklerini ve resimlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.

Kavacık Festivali için yeni eserler yolda

Ziyaretten büyük bir memnunluk duyan Meryem Düzgünkaya, "Başkanımızın sıcak ilgisi beni fazlasıyla mutlu etti. Resimlerimi tek tek inceledi ve eksiklerimi sordu. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kınay ile sohbet eden Düzgünkaya yaklaşan Kavacık Festivali için yeni eserler yapmaya başladığını da sözlerine ekledi.

Kavacık'ın Şalvarlı Ressam

1963 yılında Kavacık Köyü'nde doğan Meryem Düzgünkaya, çocuk felci sonucu yürüme engeliyle yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. İlkokul mezunu olan Düzgünkaya, çocukluğunda resme olan tutkusunu öğretmenine kanıtlayamasa da bu tutkudan vazgeçmedi. 45 yaşında Kavacık Köyü'ne yerleşen Şebnem Çamdalı'ndan öğrendiği tekniklerle kendini geliştiren Düzgünkaya, köyün "Şalvarlı Ressamı" olarak tanındı. Karabağlar Belediyesi sergi salonu ve birçok yerde sergi açarak sanatını duyuran ressam, yağlı boya çalışmalarıyla uluslararası ilgi gördü. "EngelSİZ Sanat Ödülü"nü almak için Ankara'ya giden Düzgünkaya, öğretmenlik hayalini köy çocuklarına gönüllü resim dersi vererek gerçekleştirdi. Engellerine rağmen sanat tutkusunu sürdüren Meryem Düzgünkaya, azmi ve yeteneğiyle örnek olmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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