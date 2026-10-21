Karabağlar Belediyesi 2026\'da 891 yeni çöp konteyneri temin etti

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, temizlik hizmetlerinin altyapısını güçlendirmek amacıyla 2026 yılında 591 metal ve 300 plastik olmak üzere toplam 891 yeni çöp konteyneri temin etti. Mahallelerin ihtiyaçları ve fiziki koşulları doğrultusunda yürütülen çalışmaların, ilçedeki 58 mahallede sürdürülmesi planlanıyor.

Karabağlar Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve bildirimler doğrultusunda yeni çöp konteynerlerini ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriyor. Bu kapsamda 770 litre kapasiteli 591 metal ve 1100 litre kapasiteli 300 plastik konteyner temin edildi. Yıl sonuna kadar mevcut imkanlar doğrultusunda konteyner sayısının artırılması planlanıyor.

HER MAHALLEYE İHTİYACINA UYGUN ÇÖZÜM

Konteynerlerin dağıtımında mahallelerin fiziki yapısı ve kullanım yoğunluğu esas alınıyor. Özellikle sobayla ısınmanın yaygın olduğu bölgelerde sıcak küllerin neden olabileceği hasarları önlemek amacıyla metal konteynerler tercih ediliyor. Diğer bölgelerde ise yıpranan veya kapasitesi yetersiz kalan plastik konteynerler yenileniyor.

58 MAHALLEMİZİN TAMAMINA EN İYİ HİZMETİ ULAŞTIRACAĞIZ

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, temizlik hizmetlerinde ihtiyaçlara göre adil ve dengeli bir planlama yaptıklarını belirterek, "Temizlik, kent yaşamının en temel ihtiyaçlarından biri. Her mahallemizin koşullarını yerinde değerlendiriyor, yıpranan ve yetersiz kalan konteynerleri planlı şekilde yeniliyoruz. Amacımız, mevcut imkanlarımızı en verimli şekilde kullanarak 58 mahallemizin tamamına en iyi hizmeti ulaştırmak. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Karabağlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.