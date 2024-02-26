Karabağlar Belediyesi ve Azerbaycan Türkleri Hocalı Katliamı\'nı anma programı düzenledi

Karabağlar Belediyesi ile Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu, Hocalı Katliamı'nın 32. yılında anma programı düzenlendi.
Salih Omurtak Mahallesi'ndeki Hocalı Anıtı önünde düzenlenen törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kimden, nereden ve hangi gerekçeyle gelirse gelsin sivil halka yönelik katliamların kabul edilemeyeceğini belirtti.
Hocalı'da yapılanların unutulması halinde 613 insanın kemiklerinin sızlayacağını bildiren Selvitopu, "İnanıyorum ki Karabağlar'da her yıl bu anmalar gerçekleştirilecek. Ben de sağlığım elverdiği ölçüde her zaman bu anma toplantılarına katılacağım. Dünyada emperyalist güçler şu anda Filistin'de de 300 binin üzerinde insanı katletti. Onları da rahmetle anıyor, katledenlerini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anma törenine Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Ambarcı da katıldı.
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